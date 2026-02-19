Daganatos betegeknek adtak be házilag kotyvasztott injekciókat egy érdi garázsban

Házilag kotyvasztott injekciókkal, orrsprékkel, tablettákkal csencselő bandát fogtak el a rendőrök - írja a Rendészeti Államtitkárság, azzal a felütéssel, hogy „daganatos betegeken gazdagodtak meg…”

A Nemzeti Védelmi Szolgálat tárta fel, hogy a 72 éves M. György és társai egy érdi garázsban gyártották az illegális szereket, majd az NNI nyomozóival közösen feltérképezték a teljes hálózatot.

M. György és fia egy jelenleg sem forgalomba hozatali engedéllyel, sem klinikai vizsgálati engedéllyel nem rendelkező, Tolerin nevű immunerősítőszert kezdett mindennemű hozzáértés és szakértelem híján gyártani, majd

a semmire sem jó készítménnyel megtöltött ampullákat injekciózták a hozzájuk forduló, reményvesztett, minden, lehetséges gyógyulásukhoz vezető szalmaszálba belekapaszkodó betegekbe, 30 ezer forintért.

A néhai Bertók Lóránd, kétszeres akadémiai díjas, Széchenyi-díjas professzor és kutatócsapata által több évtized alatt kifejlesztett Tolerin kizárólagos tulajdonjogát M. György magáénak vallotta. Az alagsori tárolóhelyiségből kialakított „rendelőben” fogadott betegeket „megvizsgálta”, „diagnosztizálta”, majd személyre szabott terápiát ajánlott – ha úgy ítélte meg, a szintén általuk gyártott orrsprét/tablettát is „felírta”. Az injekciót/infúziót vagy ő, vagy egyik társa adta/kötötte be.

A betegek közül többen fájdalmakra, elváltozásokra panaszkodtak, ám M. György azt a szer lassú felszívódásával, vagy azzal magyarázta, hogy a tünetek nem is attól vannak.

A hálózat hét tagját elfogták, Érden, Budapesten és Fóton házakat kutattak át. Bizonyítékok garmadája került bűnjelraktárba, sőt, az NNI munkatársai - vagyonvisszaszerzés keretében - több mint 100 millió forintnyi pénzt, gépkocsit foglaltak le, bankszámlákat és ingatlanokat vettek zár alá.

A tetteseket emberen elvégezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás bűntettével gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.