Egész alakos szobrot kap Fenyő Miklós a XIII. kerületben

„Jövő tavasszal, a születése 80. évfordulóján egész alakos szobrot emel a XIII. kerület Fenyő Miklósnak” – közölte Tóth József polgármester a kerületi tévében.

Korábban arról posztolt, hogy az önkormányzat elkötelezett Fenyő Miklós emlékének hosszú távú, méltó ápolása mellett: „Terveink között szerepel filmvetítés, emléktábla állítása és emlékpad elhelyezése.”

A polgármester emlékeztetett, hogy Fenyő Miklós ezer szállal kötődött a XIII. kerülethez. Itt született 1947-ben, a Kárpát utcai óvodába járt, majd a Pannónia utcai általános iskolában tanult. 1964-ben a Szent István park környéki barátaival megalapították a Syconort, gyakran léptek fel a Balzac utca és a Váci út sarkán álló Bosch Klubban. Dalszövegeiben visszaköszön a Szent István park, az Angyalföldi Pálmafák és Az Angyalok földjén című számaiban a kerület hangulatát idézi meg.

2004-ben lett a XIII. kerület díszpolgára, Tóth József pedig kezdeményezi, hogy posztumusz részesüljön a Budapest díszpolgára elismerésben. A polgármester mindenkit biztosított róla, hogy „az emlékezeti eseményeket a családjával egyeztettük, és minden lépés az egyetértésen alapul” - idézi a Blikk.

Hogy mit jelentett Fenyő Miklós a magyar popzenében, arról Uj Péter írt kisebb tanulmányt.