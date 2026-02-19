Európai elfogatóparancsot adtak ki a Magyarországon menedékjogot kapott volt lengyel miniszterhelyettes ellen

Lengyelország európai elfogatóparancsot adott ki Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes ellen, aki 2024 decemberében politikai menedékjogot kapott Magyarországon. A Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusát gazdasági bűncselekményekkel gyanúsítják hazájában.

Az európai elfogatóparancs kiadása valószínűleg nem vezet majd eredményre. Az uniós tagállamokkal folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény decemberi módosítása óta ugyanis a bíróságnak akkor is meg kell tagadnia az európai elfogatóparancs végrehajtását, ha azt Magyarország vagy az EU más tagállama által menekültként elismert személlyel szemben bocsátotta ki olyan állam, ahonnan elmenekült.

Marcin Romanowski

Magyarország nemcsak Romanowskinak, hanem volt főnökének, Zbigniew Zióbrónak is menedékjogot adott korábban. A lengyel ügyészség február 10-én kérte európai elfogatóparancs kiadását Ziobro ellen.

