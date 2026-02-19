Fideszes kampányvideó: ha a Tisza nyer, fejbe lövik az apádat

Anya, mikor jön haza apa? De most hol van? Mikor láthatom újra? – kérdezi egy mesterséges intelligenciával gyártott videóban a kislány, miközben az anyja arcán legördül egy könnycsepp. A következő vágóképen a sárban térdelő apját kivégzik, közelről fejbe lövik.

A Fidesz egyik közösségi oldalán közzétett videón történik mindez, amelynek a vége természetesen az, hogy aki szeretné ezt elkerülni, az menjen szavazni áprilisban, és „a Fidesz a biztos választás”. Azt írták mellé:

„Ez most még csak rémálom, de Brüsszel arra készül, hogy valósággá váljon.”

Fotó: Fidesz Budapest

Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett! Amit most tettek Orbánék, az a legalapvetőbb emberi és erkölcsi normákat tiporja sárba. Gyerekekkel, kivégzéssel, félelemkeltéssel játszani, ez nem politika, ez lelketlen manipuláció! Gyomorforgató, megbocsáthatatlan és mélységesen felháborító”.

A Tisza Párt elnöke felszólítja a Fideszt, hogy távolítsák el a videót és kérjenek bocsánatot: „Nincs mentség, nincs magyarázat, nincs kifogás arra, hogy ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével keltsenek félelmet egy egész országban.” Magyar szerint „nincs helye a közéletben annak, aki ezt nem ítéli el határozottan és feltétel nélkül. A hallgatás cinkosság”.

Mivel egy friss felmérés szerint a magyarok negyede elhiszi, hogy a Tisza győzelme után belépünk a háborúba, ezért indokolt emlékeztetni rá, hogy a Tisza hivatalos álláspontja szerint nem kíván belépni a háborúba, ahogy egyetlen, a Fidesz által háborúpártinak bélyegzett európai ország sem küldött katonákat Ukrajnába.