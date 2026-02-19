Finnországban megtiltanák az éjszakai vezetést a 17 éveseknek

A finn kormány javaslata szerint éjfél és hajnali öt óra között megtiltanák a 17 éves sofőröknek a vezetést. A tilalom megszegése esetén a sofőrt pénzbírsággal sújthatnák, valamint eltilthatnák a járművezetéstől. A 17 évesek autóit pedig kiskorú vezetőt jelző azonosítóval kellene ellátni.

Havazás Helsinkiben 2012. február 3-án. Fotó: Vesa Moilanen/AFP

Lulu Ranne közlekedési és hírközlési miniszter a lépést azzal indokolta, hogy a fiatal járművezetők felülreprezentáltak a baleseti statisztikákban. A kormány szigorítaná azokat a feltételeket is, amik alapján egy 17 éves fiatal kivételes engedéllyel jogosítványt szerezhetnek. A jövőben a fiataloknak igazolniuk kellene, hogy legalább heti négy alkalommal – például hobbi vagy tanulmányok miatt – autóval kell közlekedniük. Jelenleg a közlekedés rendszerességére nincs egyértelmű meghatározás. Az elmúlt években a 17 évesek egyharmada kivételes engedéllyel szerzett jogosítványt.

Az egyirányú út hossza például egy hobbihoz a jövőben gyalog legalább 7 km kellene legyen, amennyiben nem elérhető a tömegközlekedés, vagy tömegközlekedéssel az út legalább másfél órát venne igénybe. Jelenleg az előírt egyirányú távolság gyalog 5 km, illetve tömegközlekedéssel legalább egy óra. A szükséges adatokat a fiatal törvényes képviselője erősítené meg. (Yle)