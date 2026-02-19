Gulyás Gergely szerint ő nem vett részt semmilyen listázásban

Új hét, új Kormányinfó - mostanra beállt a ritmus, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hétről hétre kénytelen tájékoztatni a közt a kormányüléseken meghozott döntésekről.

Mi voltak napirenden?

Természetesen nem hagyhattuk ki a Barátság kőolajvezeték körüli kálváriát, illetve az arra adott magyar reakciót, ezzel kapcsolatban Gulyás azt mondta, „teljesen nyilvánvaló, hogy tudatos és szándékos döntés” Ukrajna részéről, hogy „kárt okoz két uniós tagállamnak”, ezen belül is be akar avatkozni a magyar választási kampányba, természetesen Brüsszel és a Tisza Párt bevonásával. Gulyás szerint mindezektől függetlenül garantált az ellátás biztonsága 3 hónapra, és vásárolunk is orosz olajat. Mármint a MOL vásárol, 500 ezer tonnányit. Azt is megtudtuk hogy a magyar kormány vizsgálja, hogy az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag szállításának leállítása mellett már válaszlépéseket is adjon.

Szóba került Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni útja is, az alakuló Béketanács felmagasztalásával egyetemben.

És mivel Gulyás szerint „többször érkeztek ezzel kapcsolatban kérdések”, ezért elsorolta, hogy az Otthon Start program mennyire sikeres (közlése szerint nagyon). A miniszter külön kiemelte, hogy „a rendszerváltás óta nem volt ilyen magas számot produkáló hitelprogram”, és hogy ezzel „37 ezer fiatalnak segített a kormány az első otthon megszerzésben”.

Ehhez csak annyit fűznénk hozzá, hogy bár az állam papíron a fiatalok otthonteremtését akarta támogatni, de valójában a befektetési célú lakásvásárlók repültek rá az olcsó hitelekre.

Ezek után Vitályos Eszter a magyar ápolók napja alkalmából köszöntötte a magyar ápolókat, méltatta a munkájukat, és az ápolói átlagbéremelés számaival is megörvendeztette a hallgatókat, majd felsorolt egy raklapnyi beruházást, amik az elmúlt egy hétben történtek Magyarországon.

Ezután rá is fordultunk az újságírói kérdésekre. Kezdésnek „Ildikó” kapott szót a „köztévétől” (Csuhaj Ildikóra gondolt a szóvivő asszony, aki az MTVA színeiben kérdez), rögtön utána pedig az M1 Híradó is kérdezhetett, jól szimbolizálva a sajtó sokszínűségét.

Az MTVA például többek közt kíváncsi volt arra, mit gondol Gulyás miniszter úr, épít-e a kormány kampányfegyvert a Magyar Péterről belengetett videóból - természetesen Gulyás miniszter úr szerint ők nem kampányfegyverekben gondolkodnak. Az MTVA még arra is kíváncsi volt, hogy mit gondol Gulyás miniszter úr arról, hogy Magyar Péter gyomorforgatónak nevezte a budapesti Fidesz oldalán nemrég megjelent videót, amin egy férfit fejbe lőnek - Gulyás miniszter úr erről azt gondolja, hogy a háború borzalmas, és „amit ott látunk, az a háború valósága”.

A Hír TV kérdésére válaszul megtudhattuk, hogy Gulyás szerint nem helyes, ha valaki drogos partikba jár bulizni (gondolom mindenki sejti, mire/kire vonatkozott a kérdés), a TV2 pedig mindössze két dolgot szeretett volna tudni: hogy hogy halad a nemzeti petíciók visszaküldése (jól), és lehet-e valamit tudni a Békemenet részleteiről (egyelőre nem sokat).

A Mandiner adott lehetőséget Gulyásnak arra, hogy kifejthesse a véleményét a Demokratikus Koalíció legújabb plakátkampányáról, amely a határon túli magyarok szavazati jogának megvonásáról szól, Gulyás miniszter úr szerint „a Demokratikus Koalíció hű a saját magyargyűlölő hagyományihoz”.

Gulyás több kérdést is kapott a barátság kőolajvezeték kapcsán (és nem csak a kormányközeli médiakonglomerátumtól), ezeket rendre azzal ütötte el, hogy Ukrajna politikai döntést hozott, amikor nem indította újra a kőolajvezetéket, és bár szerinte a magyar kormány örülne neki, ha jóban tudna lenni Ukrajnával, de ez Ukrajna, Brüsszel és a Tisza miatt nem lehetséges.

A Pesti Srácok szerette volna megtudni, hogy szóba került-e a kormányülésen Nagy Márton Facebook-posztja, amelyben a nemzetgazdasági miniszter arról értekezett, hogy túl drágák a bankok és túl sok van belőlük, ezért csak öt nagy bank maradhat, de mint megtudtuk, ez a téma nem került szóba a kormányülésen.

A HVG kérdésére kiderült az is, hogy míg Orbán a évértékelőjében a halál vámszedőinek nevezte a Shellt és az Erstét, Gulyás szerint ezt nem lehet párhuzamba állítani a covid-járvány idején nyerészkedő NER-közeli cégekkel, mert egyrészt az egy rendkívüli helyzet volt, amikor felmentek az árak a kereslet miatt, másrészt pedig akkor emberi életek megvédése volt a cél.

Ezen a ponton szóba került érintőlegesen a Szőlő utcai botrány is, ahol a gyámhivatal jóváhagyásával 16-17 éves fiatalok házasodhattak, és kerülhettek ki a gyámügy látóköréből (és feltehetően így mondhatta utóbb a kormány, hogy kiskorú érintettje nincs az ügynek). Gulyás szerint a nyomozás folyamatban van, a gyámhivatali eljárással kapcsolatban pedig csak annyit mondott:

„ha egy konkrét gyámhatósággal kapcsolatos kritika van, akkor azt is lehet vizsgálni.”

Kérdezhetett a 444 is, kíváncsiak voltunk például arra, hogy vajon mi indokolta, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a munkatársaival egy osztrák négycsillagos hotelben akarjon meetingelni, Gulyás szerint viszont erről Nagy Márton már mindent elmondott nekünk, bár szerinte úgy tűnt a videónkból, hogy a nemzetgazdasági miniszter „rossz néven vette az érdeklődést”.

Gulyás szerint attól, hogy a nemzetgazdasági tárca felel a hazai turizmusért és vendéglátóiparért, attól még ők is meetingelhetnek külföldön (plusz kiemelte, hogy azért a „történelmi Magyarország területére” sikerült szervezni ezt a találkozót), arra a kérdésükre pedig, hogy mennyire bevett gyakorlat, hogy ezeket az utazásokat a dolgozóknak kell kifizetniük, azt válaszolta, hogy egy miniszter vagy egy államtitkár azért „még ki tudja fizetni ennek a költségeit”, és szerinte nincs olyan, aki „azt mondaná, hogy nem megyek”. Mármint egy külföldi, önköltséges munkahelyi meetingre egy négycsillagos szállodába.

Mivel „nincs benne közpénz”, Gulyás szerint nincs jelentősége annak, hogy méltányos-e egy ilyen eljárás, vagy sem.

A 444 arra is kíváncsi volt, mire gondolt Orbán Viktor az évértékelőjében, amikor arról beszélt, hogy „a putyinozás primitív és komolytalan”, Gulyás szerint arra (amit Angela Merkel is mondott korábban), hogy az a vád, hogy a magyar kormány orosz érdekeket szolgál „nem felel meg a valóságnak”.

A budapesti Fidesz fejbe lövős videójával kapcsolatban kérdésünkre azt mondta, ő maga még nem látta a videót, és először inkább megnézné azt, majd arra a kérdésre, hogy vajon ebben a videóban ki lövi le a férfit, azt mondta, ha Ukrajna oldalán kéne háborúba mennünk, ahogy Brüsszel akarja, „akkor az oroszok a támadók.”

Ha a Szőlő utcai botrányban tételesen ismertették, milyen bűncselekményeket követtek el az ott élő fiatalkorúak, illetve Lázár János fóruma után is listázták az ott felszólalók feltételezett bűncselekményeit, akkor vajon azt fel tudja-e sorolni, hogy az Orbán Viktor évértékelőjén megjelent celebritások közül hány követett el bűncselekményt? - erre is kíváncsiak voltunk.

Gulyás Gergely hárított, és azt mondta, ő csak a sajtóból értesült a bűncselekményekről, illetve azt mondta, ő örül annak, hogy a baloldali média önkritikát tanúsított, és beleállt abba, hogy „mindenkivel kapcsolatban nyilvánosságra lehet hozni, hogy mit követett el”. Egyébként a 444 írta meg, hogy a miniszterelnök által posztolt videóban megjelenő 13 celebritásból 7-nek volt valamilyen rendőrségi ügye.

Gulyás szerint az nem titkos információ, ha valakit elítélnek bűncselekmény miatt, arra a kérdésre viszont nem válaszolt, hogy míg az évértékelőn celebek (közszereplők) vettek részt, addig a Fidesz hogyan jutott hozzá a Szőlő utcai vagy a Lázár János fórumán felszólaló emberek bűnlajstromához.

Azt viszont közölte: ő nem vett részt a név szerinti listázásban.

Ezen a ponton Vitályos Eszter lezárta a Kormányinfót.