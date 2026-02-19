Hazugságrekord: Orbán Balázs azt állítja, hogy a baloldal szerint az orosz–ukrán háború csak rémhír

elmebaj

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányvezetője váratlan poszttal jelentkezett a Facebook-oldalán:

„Ez az a háború, ami a baloldal szerint csupán rémhír. Magyarországnak ki kell maradnia!”

Forrás

Természetesen 2022. február 24. óta nem állított ilyet senki.

A már lassan négy éve tartó, nagyléptékű háborúról a kormány évek óta rendkívül ízléstelen módon kommunikál, ma azonban mégis sikerült meglepőt alkotniuk, A háború borzalmai címmel ugyanis külön műsort indítottak a háborúról amúgy főként orosz forrásokból beszámoló közmédián, és a műsor ráadásul napi kétszer fog jelentkezni. Igaz, az adásban nagyjából annyi szó esett arról, hogy ki miatt is van háború, mint amennyit Orbán Balázs pazarolt posztjában erre az apró részletre.

Fotó: Orbán Balázs/Facebook

Emlékeztetőül, ugyanez az Orbán Balázs mondta ezt is:

„Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát.”

orosz-ukrán háború elmebaj közmédia fidesz Magyarország orosz-ukrán háború háború facebook Orbán Balázs
Kapcsolódó cikkek

A kormány szerint ki kell maradnunk a háborúból, az M1 műsorvezetőjének ez nem sikerült

Itt a közmédia legújabb műsora, A háború borzalmai.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

A hirado.hu a háború kitörése óta több mint 600-szor közölte az orosz védelmi minisztérium hadijelentését, amit még az orosz elemzők se vesznek komolyan

Az ukrán vezérkar beszámolói feleannyiszor fértek be a közmédia háborús híradásaiba. Jójárt Krisztián szerint a hivatalos orosz jelentések annyira elszakadtak a valóságtól, hogy az orosz elemzők sem hivatkoznak rájuk.

Német Szilvi
Orosz-ukrán háború

Orbán Balázs stratégiai tragikomédiája: éppen azt mondta ki nyíltan, amit a Fidesz el akart titkolni

A kormány évek óta próbálja megúszni, hogy valódi választ kelljen adnia oroszügyben, aztán jött Orbán Balázs, aki egyszerűen és közérthetően kimondta, mit gondol. Most azzal kell védekeznie, hogy csak össze-vissza beszélt – miközben elvileg ő Magyarország nagy stratégiájának felelőse.

plankog
vélemény