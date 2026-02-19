Károly brit király az öccse letartóztatásáról: A törvénynek érvényesülnie kell

III. Károly brit király közleményben reagált testvére, András exherceg letartóztatására. Azt írta, a legnagyobb aggodalommal értesült a hírről, hogy Andrást közhivatalban elkövetett visszaéléssel gyanúsítják.

„Most teljes körű, tisztességes és megfelelő eljárás következik, aminek keretében az illetékes hatóságok a megfelelő módon kivizsgálják az ügyet. Ahogy korábban is mondtam, a munkában a hatóságok teljes és őszinte támogatásunkat és együttműködésünket élvezik. Hadd mondjam ki világosan: a törvénynek érvényesülnie kell.”

Károly azt írta, ahogy az eljárás folytatódik, nem lenne helyes, ha újra nyilatkozna az üggyel kapcsolatban.

Fotó: ANDREW MILLIGAN/AFP

András exherceget azután tartóztatták le, hogy a rendőrség bejelentette, vizsgálják a volt herceg és a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot, bizalmas anyagok esetleges megosztását. András következetesen és határozottan tagadta, hogy bármilyen szabálysértést követett volna el. A letartóztatásról és az exherceg múltjáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via BBC)