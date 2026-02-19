Kikapcsolták az áramot a Megbékélés Háza Templomban

Délelőtt kikapcsolták az áramszolgáltatást a békásmegyeri parókián és a Megbékélés Háza Templomban, közölte Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze, aki szerint a parókiának jelenleg nincs és nem is volt áramtartozása. Mivel a fűtés és a vízszolgáltatás is áramhoz kötött, a téli hidegben nemcsak a ház és a templom fűtetlen, de a templom kertjében tartott állatok is víz nélkül maradnak.

Fotó: Németh Dániel/444

Iványi szerint az elmúlt napokban további 21 intézményük kapott kikapcsolási fenyegetést, olyanok is, ahol nincs vagy nagyon alacsony összegű a tartozás. „Pedig az elmúlt hónapokban többször is írásban jeleztük fizetési szándékunkat a szolgáltatóknál, és el is indultak a résztörlesztések. A téli krízisidőszakban lezárni az áramszolgáltatást olyan épületekben, ahol gyermekek, betegek, hajléktalanok tartózkodnak vagy ellehetetleníteni az egyházi közösség működését – ez ténylegesen háborús helyzetet teremt, életeket kockáztat” – írta a lelkész, aki szerint a szolgáltatás megszüntetésével próbálják tönkretenni az intézményeiket.

„Az ellátottjaink, diákjaink, kollégáink nevében kérjük valamennyi szolgáltatót, hogy bírálják felül ezeket az intézkedéseket, ne zárják el, illetve állítsák vissza és folyamatosan biztosítsák a szolgáltatásokat.” Iványiék szeretnének érdemi megállapodásokat kötni a további adósságrendezésről.