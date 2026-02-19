Kikapott a Ferencváros a Ludogorectől az Európa-ligában

A Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett a bolgár Ludogorec vendégeként a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc csütörtöki első mérkőzésén Razgradban.

A nem túl magas színvonalú összecsapás első félidejében a házigazda került előnybe, de három perccel később Yusuf találatával egyenlített az FTC. A második félidőben egy jó egyéni megoldás eredményeként újra vezetett a Ludogorec, amely végül nagy küzdelemben megtartotta a minimális előnyt.

A párharc visszavágóját egy hét múlva rendezik a Groupama Arénában, Budapesten. A továbbjutó a nyolcaddöntőben a portugál FC Portóval vagy Bragával találkozik. (MTI)