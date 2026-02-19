Végre elkészült, megérkezett!
A mai felgyorsult, agilis és szinergikus üzleti környezetben – a poszt-purpose korszak után – a meetingek többet jelentenek egyszerű kommunikációs touchpointoknál. De mi van akkor, ha ezek a figyelemgazdasági touchpointok nem teljesítik a várt ROI-t? Pontosan erre a fájdalompontra nyújtunk end-to-end megoldást: válassza a legjobb B2C ivóeszközt, és fedezze fel a Meetingszétverő™ Pro Bögrét, az Ön holisztikus meetingszétverő megoldását!
Aki érezte már egy meeting szétverésének örömét, vagy csak szeretne szétverni meetinget, netalán megajándékozna olyat, aki szétvert meetinget, esetleg olyat, aki szeretne szétverni meetinget, annak ideális választás ez a bögre. (Disclaimer: mindez természetesen csak a meeting szétverésére vonatkozik, nem a résztvevőkére.)
Officially proven track record Ausztriában is!
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.