Kutyapárt kutyaszorítóban

VÁLASZTÁS

Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt – és a helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya –, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Navracsics Tibor azt mondta, otthagyja a politikát, ha áprilisban nem nyer a tapolcai, Veszprém 3-as választókerületben.

Pert vesztett az Index a Tiszával szemben az „1300 milliárdos megszorításról” szóló cikk miatt.

Kapitány István szerint 0 százalék az esélye, hogy ő leszek a miniszterelnök-jelölt.

GAZDASÁG

Magyarország leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, amíg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába. Közben az Európai Bizottság nyomást gyakorol Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban. Az ukrán külügyi szóvivő szerint Magyarország az első naptól tudja, hogy Oroszország lőtte le a „kedvenc olajinjekciójukat”. A horvát gazdasági miniszter mindenesetre örül, hogy Szijjártó hirtelen rájött, mégis használható az Adria kőolajvezeték.

Sok szobában még az ágyneműt sem húzták le, hat éve pusztul Balatonalmádi kellős közepén a volt postásüdülő: hat éve költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.

Milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom: nemzetbiztonsági bizottsági döntéssel akarták eltitkolni, mennyiért vett az állam arcfelismerő szolgáltatást a Digitális Állampolgárság Program alkalmazásához, de megszereztük a szerződést.

Szijjártó szerint a „helyiek” a „helyiek vezetőit” jelenti – legalábbis így indokolta, hogy miért nem tartott lakossági fórumokat a kormány az akkuipari beruházásokról.

Tűzoltók és mentők vonultak a kínai Semcorp debreceni gyárához, miután rejtélyes módon beindult az oltórendszer.

A leselejtezett hannoveri villamosokkal pótolná az elöregedett csepeli HÉV szerelvényeket a főváros Vitézy javaslata szerint.

Hankó miniszter elintézte, hogy a választókerületében lévő szakrendelő jó kezekben legyen: az övében.

Ezúttal Bicskén vásárolt szántót a Mészáros és Orbán családdal is üzletelő Flier János.

Nem tárgyalnak tovább Lázárék a fuvarozókkal, miután kiszivárgott egy hangfelvétel egy korábbi egyeztetésükről.

KÜLFÖLD

Egy diák meglincselése süllyesztheti el az eddigi legsikeresebb baloldali populista kísérletet Európában: a lincselés miatt őrizetbe vett fiatalok közül legalább heten az LFI betiltott ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjai voltak, de rács mögé került egy parlamenti képviselő asszisztense is.

Fotó: AFP

Miután eredmény nélkül zárult a genfi béketárgyalás első napja, és Zelenszkij szerint pedig nem fair, hogy Trump rájuk helyez nyomást, a második napon az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéznek nevezték a tárgyalásokat.

Stephen Colbert szerint a CBS megakadályozta, hogy adásba kerüljön az interjúja egy demokrata politikussal: a csatorna azzal védekezik, hogy csak jogi iránymutatást adtak, hogyan lehetne megfelelni a szabálynak, mely szerint a tévé- és rádiócsatornáknak azonos műsoridőt kell biztosítaniuk az egymással versengő politikai jelölteknek.