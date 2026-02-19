Kutyapárt kutyaszorítóban

reggel 4

Mindenkinek jó reggelt kívánok a görény évében, hóesés előtt! Újra itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk az elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.

VÁLASZTÁS

Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt – és a helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya –, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Navracsics Tibor azt mondta, otthagyja a politikát, ha áprilisban nem nyer a tapolcai, Veszprém 3-as választókerületben.

  • Pert vesztett az Index a Tiszával szemben az „1300 milliárdos megszorításról” szóló cikk miatt.
  • Kapitány István szerint 0 százalék az esélye, hogy ő leszek a miniszterelnök-jelölt.

GAZDASÁG

Magyarország leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, amíg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába. Közben az Európai Bizottság nyomást gyakorol Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban. Az ukrán külügyi szóvivő szerint Magyarország az első naptól tudja, hogy Oroszország lőtte le a „kedvenc olajinjekciójukat”. A horvát gazdasági miniszter mindenesetre örül, hogy Szijjártó hirtelen rájött, mégis használható az Adria kőolajvezeték.

Sok szobában még az ágyneműt sem húzták le, hat éve pusztul Balatonalmádi kellős közepén a volt postásüdülő: hat éve költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.

Forrás: 444.hu

Milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom: nemzetbiztonsági bizottsági döntéssel akarták eltitkolni, mennyiért vett az állam arcfelismerő szolgáltatást a Digitális Állampolgárság Program alkalmazásához, de megszereztük a szerződést.

  • Szijjártó szerint a „helyiek” a „helyiek vezetőit” jelenti – legalábbis így indokolta, hogy miért nem tartott lakossági fórumokat a kormány az akkuipari beruházásokról.
  • Tűzoltók és mentők vonultak a kínai Semcorp debreceni gyárához, miután rejtélyes módon beindult az oltórendszer.
  • A leselejtezett hannoveri villamosokkal pótolná az elöregedett csepeli HÉV szerelvényeket a főváros Vitézy javaslata szerint.
  • Hankó miniszter elintézte, hogy a választókerületében lévő szakrendelő jó kezekben legyen: az övében.
  • Ezúttal Bicskén vásárolt szántót a Mészáros és Orbán családdal is üzletelő Flier János.
  • Nem tárgyalnak tovább Lázárék a fuvarozókkal, miután kiszivárgott egy hangfelvétel egy korábbi egyeztetésükről.

KÜLFÖLD

Egy diák meglincselése süllyesztheti el az eddigi legsikeresebb baloldali populista kísérletet Európában: a lincselés miatt őrizetbe vett fiatalok közül legalább heten az LFI betiltott ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjai voltak, de rács mögé került egy parlamenti képviselő asszisztense is.

Fotó: AFP

Miután eredmény nélkül zárult a genfi béketárgyalás első napja, és Zelenszkij szerint pedig nem fair, hogy Trump rájuk helyez nyomást, a második napon az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéznek nevezték a tárgyalásokat.

Stephen Colbert szerint a CBS megakadályozta, hogy adásba kerüljön az interjúja egy demokrata politikussal: a csatorna azzal védekezik, hogy csak jogi iránymutatást adtak, hogyan lehetne megfelelni a szabálynak, mely szerint a tévé- és rádiócsatornáknak azonos műsoridőt kell biztosítaniuk az egymással versengő politikai jelölteknek.

  • Az Egyesült Államok jelentős katonai erőket csoportosított a Közel-Keletre, miközben Irán lezárta a légterét, és rakétaindításokat jelentett be.
  • A Vatikán nem vesz részt Trump Béketanácsában.
  • Hat évvel ezelőtt amerikai adatok szerint föld alatti nukleáris robbantást hajtott végre Kína, de tagadja a robbantást.
  • Európa elveszítette az internetet, és most rohanva próbálja menteni a menthetőt.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A görény éve: 2026!

A molnárgörényt választotta 2026-ban az Év Emlősének a Vadonleső Program szakmai közössége. Tavaly a szöcskeegér, tavalyelőtt a vadmacska kapta meg a kitüntetett figyelmet.

Inkei Bence
természet

Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mennyi hó esik csütörtökön és pénteken

A semminél több fog.

Kaufmann Balázs
időjárás
Videó

„Ha nem jut be a Kutyapárt, ne kommenteljétek be, hogy a Tisza miatt!”

Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat. A helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya.

plankog, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Navracsics Tibor: Amikor beléptem a pártba, nem gondoltam, hogy 2026-ban ilyen lesz a Fidesz, de azt sem mondtam volna meg akkor, hogy ilyen lesz a világ

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy vele készült interjúban megígérte, hogy otthagyja a politikát, ha áprilisban nem nyer a tapolcai, Veszprém 3-as választókerületben.

Inkei Bence
belföld

Pert vesztett az Index a Tiszával szemben az „1300 milliárdos megszorításról” szóló cikk miatt

Az elsőfokú ítélet szerint a kormányközeli lapnak helyreigazítást kell közölnie a valótlan állítások miatt.

Német Szilvi
Média

Kapitány István: Nulla százalék az esélye, hogy én leszek a miniszterelnök-jelölt

Az ágybotrány után a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője is feltűnt az esélyesek között egy fogadási oldalon. Egy interjúban most rákérdeztek erre.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Szijjártó Péter: Leállítottuk a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába

A szállítást addig nem indítja újra a magyar kormány, míg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába.

Székely Sarolta
gazdaság

Az Európai Bizottság nyomást gyakorol Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban

Szeretnék megismerni a vezeték helyreállításának ütemtervét.

Kaufmann Balázs
eu

Az ukrán külügyi szóvivő szerint Magyarország az első naptól tudja, hogy Oroszország lőtte le a „kedvenc olajinjekciójukat”

Heorhij Tihij furcsállja, hogy Magyarország egyszer sem nyilatkozott arról, hogy Oroszország lőtte le a vezetéket.

Székely Sarolta
külföld

A horvát gazdasági miniszter örül, hogy Szijjártó hirtelen rájött, mégis használható az Adria kőolajvezeték

Szijjártó Péter uniós kötelezettségre hivatkozva követeli a horvátoktól, hogy orosz olajat szállítsanak Magyarországnak, amelynek veszélybe került az olajellátása a Barátság kilövése miatt.

Inkei Bence
gazdaság

Sok szobában még az ágyneműt sem húzták le, hat éve pusztul Balatonalmádi kellős közepén a volt postásüdülő

Hat éve költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom

Nemzetbiztonsági bizottsági döntéssel akarták eltitkolni, mennyiért vett az állam arcfelismerő szolgáltatást a Digitális Állampolgárság Program alkalmazásához. Megszereztük a szerződést.

Kaufmann Balázs
belföld

Szijjártó szerint a „helyiek” a „helyiek vezetőit” jelenti

Így indokolta, hogy miért nem tartott lakossági fórumokat a kormány az akkumulátoripari beruházásokról.

Kaufmann Balázs
belföld

Tűzoltók és mentők vonultak a kínai Semcorp debreceni gyárához, rejtélyes módon beindult az oltórendszer

A történtek idején 56-an dolgoztak az üzemrészben, ahol az oltórendszer habot is kibocsátott.

Székely Sarolta
katasztrófa

A leselejtezett hannoveri villamosokkal pótolná az elöregedett csepeli HÉV szerelvényeket a főváros Vitézy javaslata szerint

A fővárosi HÉV-vonalakon jelenleg futó NDK-szerelvények közül egyre több éri el a 60 éves kort, amikor végleg ki kellene vonni ezeket a forgalomból.

Kaufmann Balázs
Budapest

Hankó miniszter elintézte, hogy a választókerületében lévő szakrendelő jó kezekben legyen: az övében

A felsőoktatásért felelős miniszter járta ki, hogy az állam helyett a Semmelweis Egyetem vegye át a gödöllői szakrendelőt. A javaslatot minden fél támogatta, az egyetem 400 milliót különített el a teljes projektre. Hankó Balázs azóta ezzel is kampányol.

Windisch Judit
POLITIKA

Ezúttal Bicskén vásárolt szántót a Mészáros és Orbán családdal is üzletelő Flier János

A megye egyik legnagyobb földbirtokosa továbbra is szorgalmasan terjeszkedik Hatvanpuszta környékén.

Németh Dóra, Keller-Alánt Ákos
belföld

Nem tárgyalnak tovább Lázárék a fuvarozókkal, miután kiszivárgott egy hangfelvétel egy korábbi egyeztetésükről

A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete is kiakadt a hangfelvétel kiszivárogtatása miatt. Elkeserítőnek tartják, ami történt, és mélységesen elítélik minden érintettjét az ügynek.

Székely Sarolta
közlekedés

Egy diák meglincselése süllyesztheti el az eddigi legsikeresebb baloldali populista kísérletet Európában

A lincselés miatt őrizetbe vett fiatalok közül legalább heten az LFI betiltott ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjai voltak. Rács mögé került egy parlamenti képviselő asszisztense is. Jean-Luc Mélenchon bajban van.

Szily László
külföld

Eredmény nélkül zárult a genfi béketárgyalás első napja, Zelenszkij szerint pedig nem fair, hogy Trump rájuk helyez nyomást

Ukrajna és Oroszország delegációi szerdán Genfben ismét a tárgyalóasztalhoz ülnek. Túlzott elvárások egyik oldalon sincsenek.

Inkei Bence
külföld

Két óra után áttörés nélkül ért véget az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalás

Miközben az amerikai fél optimistán nyilatkozott a tárgyalásokról, az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéznek nevezte azokat.

Székely Sarolta
külföld

Stephen Colbert szerint a CBS megakadályozta, hogy adásba kerüljön az interjúja egy demokrata politikussal

A CBS azzal védekezik, hogy csak jogi iránymutatást adtak, hogyan lehetne megfelelni a szabálynak, mely szerint a tévé- és rádiócsatornáknak azonos műsoridőt kell biztosítaniuk az egymással versengő politikai jelölteknek.

Inkei Bence
Média

Irán lezárta légterét

Az Egyesült Államok jelentős katonai erőket csoportosított a Közel-Keletre, miközben Irán csütörtökre rakétaindításokat jelentett be.

Német Szilvi
külföld

A Vatikán nem vesz részt Trump Béketanácsában

A Szentszék a válságok kezelésében elsődlegesen az ENSZ szerepét tartja meghatározónak.

Inkei Bence
külföld

Kína föld alatti nukleáris robbantást hajtott végre hat évvel ezelőtt amerikai adatok szerint

Kína tagadja a robbantást.

Kaufmann Balázs
külföld

Európa elveszítette az internetet, és most rohanva próbálja menteni a menthetőt

Szuverenitástól hangos Európa, de nem úgy, ahogy itthon megszokhattuk. Hirtelen sok helyen döbbentek rá: nem szerencsés, hogy az európai digitális élet ennyire ki van szolgáltatva az amerikai óriáscégeknek. De mit lehet egyáltalán kezdeni ezzel a helyzettel?

Horváth Bence
TECH