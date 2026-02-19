Lengyelország kitiltotta a katonai bázisairól a kínai autókat

Lengyelország biztonsági fenyegetésekre és érzékeny adatok gyűjtésére hivatkozva megtiltotta a kínai gyártmányú autók belépését valamennyi katonai bázisára. Emellett a katonai személyzet számára is megtiltották, hogy szolgálati telefonjaikat kínai autók rendszereihez csatlakoztassák.

A powidzi katonai bázis Fotó: MATEUSZ SLODKOWSKI/AFP

Bizonyos lengyel bázisokról már januárban kitiltották a kínai autókat. Most a lengyel fegyveres erők vezérkara általános érvényű tilalmat hirdetett. Marek Pietrzak szóvivő szerint a döntés egy „kockázatelemzés” alapján született, ami a járművek digitális rendszereinek növekvő integrációjával és az ezen rendszerek által az adatok ellenőrizetlen megszerzésének és felhasználásának lehetséges kockázatával kapcsolatos. Az intézkedések „erősítik a katonai infrastruktúra védelmét és mérséklik a lehetséges biztonsági fenyegetéseket”.

A nem kínai gyártású magánjárművek pedig csak akkor hajthatnak be katonai létesítményekbe, ha a „helyzet-, kép- vagy hangrögzítésre alkalmas eszközeik” funkcióit kikapcsolják. (Notes from Poland)