Letartóztatták András exherceget

A yorki herceg itt még királyi pompában, 2023 Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

A BBC értesülései szerint Andrew Mountbatten Windsort, a korábbi András herceget közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták.

Fotók készültek róla, hogy ma reggel autók érkeztek a norfolki Sandringham Estate-hez, miután a rendőrség bejelentette: vizsgálják a volt herceg és a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein közötti kapcsolatot, bizalmas anyagok esetleges megosztását.

Andrew következetesen és határozottan tagadta, hogy bármilyen szabálysértést követett volna el.

Nem sokkal korábban Keir Starmer miniszterelnök arról beszélt, hogy „senki sem állhat a törvény felett”, de arra nem válaszolt, hogy az egykori hercegnek önként jelentkeznie kellene-e a rendőrségen. Február elején pedig azt nyilatkozta a miniszterelnök, hogy III. Károly király öccsének tanúvallomást kellene tennie az amerikai képviselőház előtt, miután újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra arról a szoros kapcsolatról, amelyet Jeffrey Epsteinnel, a fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is elítélt néhai amerikai pénzemberrel tartott fenn. A testület tavaly november 20-ig várta András válaszát a megkeresésre, a brit uralkodó 66 éves öccse azonban nem reagált a képviselőházi felszólításra.

Az Epstein-ügy egyik arca

Epstein egyik áldozata, a floridai Virginia Giuffre – aki tavaly öngyilkos lett – 2014-ben pert indított András ellen azon a címen, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt a korábbi herceggel. Giuffre 2001-ben 17 éves volt, a floridai törvények szerint még kiskorúnak számított. Ezt az ügyet sikerült peren kívül rendezni, a botrány azonban tavaly ismét fellángolt, miután valótlannak bizonyultak András azon állításai, hogy Epsteinnel a szexuális bűncselekményeinek kiderülése után megszakította a kapcsolatot.

András herceg, Virginia Giuffre és Ghislaine Maxwell egy régi képen Fotó: Netflix/Courtesy of Netflix

A brit sajtó feltárta azt is, hogy András – aki a királyi család tagjaként viselt címeinek megvonása óta az Andrew Mountbatten-Windsor polgári nevet viseli – megpróbálta rávenni a rendőrséget terhelő adatok beszerzésére Virginia Giuffre-ról.

Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott több millió oldalnyi dokumentum között számos olyan részlet - köztük rengeteg email - szerepel, amely Andrew Mountbatten-Windsor és Epstein igen szoros kapcsolatára vall. Előkerült több olyan fotó is, amelyeken András látható, miközben négykézláb áll egy fekvő nő felett. Az egyik fotón a korábbi herceg a ruhában lévő nő hasát tapogatja. A BBC szerint a képek valószínűleg Epstein New York-i otthonában készültek. A most közzétett e-mailek szerint továbbá Epstein 2010 augusztusában – két évvel azután, hogy Epstein kiskorúak szexuális zaklatása miatt bűnösnek vallotta magát – elhívta a brit herceget egy 26 éves orosz nővel közös vacsorára.

A levelezésből az is kiderül, hogy Epstein 15 éven át folyamatosan anyagi támogatásban részesítette Sarah Fergusont, András korábbi feleségét. Az iratok között szereplő egyik e-mailben Ferguson 20 ezer fontot (csaknem 9 millió forintot) kér Epsteintől, hogy ki tudja fizetni lakbérét. A segítség fejében Fergusonnak közzé kellett volna tennie egy nyilatkozatot arról, hogy Epstein „nem pedofil”.

Egy nem mindennapi közlemény

Ebbe a szerény norfolki hajlékba kényszerült költözni a hercegi címétől megfosztott András Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Nem sokkal a BBC cikkének megjelenése után a rendőrség közleményt adott ki. Viszonylag ritkán olvashatunk ilyen szöveget a királyi családdal kapcsolatban:

„A nyomozás részeként ma letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó férfit Norfolkból, közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, és házkutatásokat végzünk Berkshire-ben és Norfolkban. A férfi jelenleg is rendőri őrizetben van. A nemzeti irányelveknek megfelelően nem hozzuk nyilvánosságra a letartóztatott férfi nevét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az ügy jelenleg folyamatban van, ezért minden publikációval óvatosan kell eljárni.”

Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes így nyilatkozott:

„Alapos értékelés után nyomozást indítottunk a közhivatalban elkövetett hivatali visszaélés gyanújával kapcsolatban. Fontos, hogy megőrizzük a nyomozás integritását és objektivitását, miközben partnereinkkel együtt dolgozunk az állítólagos bűncselekmény kivizsgálásán. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az ügy jelentős közérdeklődésre tart számot, és a megfelelő időben tájékoztatást fogunk adni a fejleményekről.”