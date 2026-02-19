Megkülönböztető jelzéssel karambolozott a Honvédelmi Minisztérum államtitkára

„Ma hat óra körül kollégáimmal balesetet szenvedtünk Budapesten, amikor egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottunk, megkülönböztető jelzést használó gépjárművünkkel” – közölte az oldalán Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Vargha Tamás a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Hozzátette, hogy a sofőr és egy másik kollégája könnyebben megsérült, amikor kanyarodás közben egy autó nekik ütközött. A másik autó vezetője nem sérült meg, a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott. Vargha Tamás és a harmadik kollégája nem sérült meg. Az államtitkár szerint az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték, valamint a gépjárművet vezető munkatársa semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.