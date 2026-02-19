Semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra

Amikor az orosz műkorcsolyázó, Pjotr Gumennyik péntek este jégre lépett a milánói–cortinai téli olimpián, szurkolói élénk színű plakátokat emeltek a magasba, és olyan pulóvereket viseltek, amiken az ő arcképe és a „Team Gumennik” felirat szerepelt, de a fehér-kék-piros zászló nem. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szabályai szerint Gumennyik semleges sportolóként indult.
„Ez az első olimpiám, nincs mihez hasonlítanom. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz az egyetlen, szeretnék még egyszer rajthoz állni a játékokon”
– válaszolta a 23 éves versenyző a CBC Sports kérdésére, hogy milyen érzés semleges színekben szerepelni. Gumennyik egyike annak a 13 orosz és 7 fehérorosz sportolónak, akik egyéni semleges sportolóként (Individual Neutral Athlete, AIN) versenyeznek az eseményen.
A döntés hátterében az ukrajnai háború áll, aminek két nappal az olimpia záróünnepsége után lesz a negyedik évfordulója. Oroszország azonban már jóval az invázió előtt, több mint egy évtizede a nemzetközi sportélet peremére szorult. Miután a 2014-es, rekordszámú orosz éremmel zárult szocsi olimpiát követően lelepleződött az államilag irányított doppingrendszer, fokozatos szankciókat vezettek be a sportolókkal szemben.
Moszkva ugyanakkor most azt kéri, hogy a sportolóit engedjék vissza a nemzetközi versenyekre, ám a felfüggesztéshez vezető körülmények lényegében változatlanok: Oroszország továbbra is háborúzik Ukrajnában, és nem úgy tűnik, hogy hajlandó lenne békét kötni.
A sportszövetségek közül több meg is kezdte a korábban kizárt versenyzők fokozatos visszaengedését, a NOB pedig – Ukrajna tiltakozása ellenére – arra hivatkozik, hogy a versenyzőket nem szabad felelőssé tenni a kormányuk döntéseiért.
