Semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra

A vasárnapig tartó milánói–cortinai téli olimpián 13 orosz és 7 fehérorosz sportoló indulhat(ott) semleges színekben.

Moszkva az Ukrajna elleni háború és a doppingbotrányok miatt bevezetett korlátozások teljes eltörlését sürgeti, a sportolók a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint sem felelősek kormányaik döntéseiért.

A nemzetközi sportdiplomáciában egyre több jel utal az oroszok teljes visszatérésére, de a kérdés továbbra is megosztja a nemzetközi közösséget.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság időközben már engedélyezte, hogy a márciusi paralimpián orosz és fehérorosz sportolók saját országukat képviseljék.

Pjotr Gumennyik a milánói–cortinai téli olimpián Fotó: KANAME MUTO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Amikor az orosz műkorcsolyázó, Pjotr Gumennyik péntek este jégre lépett a milánói–cortinai téli olimpián, szurkolói élénk színű plakátokat emeltek a magasba, és olyan pulóvereket viseltek, amiken az ő arcképe és a „Team Gumennik” felirat szerepelt, de a fehér-kék-piros zászló nem. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szabályai szerint Gumennyik semleges sportolóként indult.

„Ez az első olimpiám, nincs mihez hasonlítanom. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz az egyetlen, szeretnék még egyszer rajthoz állni a játékokon”

– válaszolta a 23 éves versenyző a CBC Sports kérdésére, hogy milyen érzés semleges színekben szerepelni. Gumennyik egyike annak a 13 orosz és 7 fehérorosz sportolónak, akik egyéni semleges sportolóként (Individual Neutral Athlete, AIN) versenyeznek az eseményen.

A döntés hátterében az ukrajnai háború áll, aminek két nappal az olimpia záróünnepsége után lesz a negyedik évfordulója. Oroszország azonban már jóval az invázió előtt, több mint egy évtizede a nemzetközi sportélet peremére szorult. Miután a 2014-es, rekordszámú orosz éremmel zárult szocsi olimpiát követően lelepleződött az államilag irányított doppingrendszer, fokozatos szankciókat vezettek be a sportolókkal szemben.

Moszkva ugyanakkor most azt kéri, hogy a sportolóit engedjék vissza a nemzetközi versenyekre, ám a felfüggesztéshez vezető körülmények lényegében változatlanok: Oroszország továbbra is háborúzik Ukrajnában, és nem úgy tűnik, hogy hajlandó lenne békét kötni.

A sportszövetségek közül több meg is kezdte a korábban kizárt versenyzők fokozatos visszaengedését, a NOB pedig – Ukrajna tiltakozása ellenére – arra hivatkozik, hogy a versenyzőket nem szabad felelőssé tenni a kormányuk döntéseiért.