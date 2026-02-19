Szabadon engedték András exherceget

Csütörtök este kiengedték a rendőrségi őrizetből Károly király öccsét, Andrew Mountbatten-Windsort, akit közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával vettek őrizetbe, ugyanis felmerült, hogy bizalmas kormányzati dokumentumokat küldött Jeffrey Epsteinnek.

A 66 éves Andrew Mountbatten-Windsort egész nap a Thames Valley-i rendőrség nyomozói hallgatták ki. A rendőrség a hónap elején kezdte vizsgálni azokat a vádakat, miszerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt Epsteinnek adott át iratokat, miközben kereskedelmi különmegbízottként dolgozott.

Andrew Mountbatten-Windsor exherceg a kihallgatás után elhagyja a rendőrörsöt Fotó: Phil Noble/REUTERS

A Reuters egyik tudósítója látta, amint András herceg elhagyja rendőrőrsöt, ahol kora este egy kisebb fotós- és televíziós stáb fogadta. A szabadon bocsátását követően készült Reuters-fotón az autóban ülve látható, szemmel láthatóan megrendült állapotban.

Bár a királyi családot előzetesen nem tájékoztatták a letartóztatásról, Károly király közölte, hogy a hatóságok a család „teljes és feltétel nélküli támogatására és együttműködésére” számíthatnak. „Hadd mondjam ki egyértelműen: a jognak érvényesülnie kell” – mondta az uralkodó.

Mountbatten-Windsor, a néhai II. Erzsébet királynő második fia, mindig is tagadta, hogy Epstein ügyében bármiféle jogsértést követett volna el, és megbánását fejezte ki a vele való barátsága miatt. 2011-ben kénytelen volt lemondani e tisztségéről, miután napvilágra kerültek Epsteinhez fűződő szoros kapcsolatai.

A nyilvánosságra hozott Epstein-iratok szerint Mountbatten-Windsor 2010-ben jelentéseket továbbított Epsteinnek Vietnámról, Szingapúrról és más, hivatalos útjai során felkeresett helyszínekről, amikor a kormány kereskedelmi és befektetési különképviselőjeként tevékenykedett.

A királyi család Sandringham-birtoka Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Korábban hat jelzés nélküli rendőrautót és mintegy nyolc civil ruhás rendőrt fényképeztek le a kelet-angliai Sandringham-birtokon található Wood Farmnál, ahol jelenleg él. A Thames Valley-i rendőrök átkutatták a király windsori birtokán álló kastélyt is, ahol Mountbatten-Windsor lakott, amíg az Epstein-ügy miatti felháborodás miatt távozni nem kényszerült.

A közfeladat ellátásával kapcsolatos hivatali visszaélés maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés, és az ügyet a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró Crown Court tárgyalja.

2022-ben a király öccse peren kívül megegyezett az Egyesült Államokban Virginia Giuffre által indított polgári perben, amelyben a nő azzal vádolta, hogy tinédzserkorában, Epstein vagy társai tulajdonában lévő ingatlanokon szexuálisan bántalmazta őt. A jelenlegi rendőrségi vizsgálat nem kapcsolódik ehhez vagy más szexuális visszaélési vádhoz. (Reuters)