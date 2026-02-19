Többen nem tudtak külföldi telefonszámmal regisztrálni a DÁP-ra, amikor jelentkezni akartak a külképviseleti szavazásra

Bár a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) állítása szerint már tavaly áprilisban kijavította a külföldi telefonszámokkal kapcsolatos hibáját, a rendszer még mindig nem tökéletes. A Telexnek ugyanis több ember is arról számolt be, hogy külföldi telefonszámával nem tudott regisztrálni a rendszerbe.

Az egyik személy ír telefonszámmal akart a DÁP-ra regisztrálni, hogy online jelentkezhessen a külképviseleti szavazásra. Az alkalmazás azonban nem fogadta el az ír telefonszámát. Miután a 1818-as segélyvonalon nem reagáltak a jelzésére, feladta a DÁP-regisztrációt, és végül csak az Ügyfélkapu+ szolgáltatásba tudott belépni az ír telefonszámával.

Egy másik külföldön élő magyar hasonló problémával szembesült. A DÁP nem küldte el a külföldi telefonszámára a regisztrációhoz szükséges megerősítő kódot. Ő végül barátja magyar telefonszámára kérte a kódot, így tudott regisztrálni a rendszerbe. Neki sikerült beszélnie a 1818-as ügyfélszolgálattal, ahol azt javasolták neki, hogy ellenőrizze a blokkolt üzenetek mappát, és az üzenetkezelő alkalmazás beállításaiban kapcsolja ki a Google messages vagy RCS szolgáltatást a DÁP-regisztráció előtt. Bár megtette a javasolt lépéseket, a regisztráció továbbra sem sikerült neki.

A DÁP grafikája Forrás: dap.gov.hu

A DÁP-ot üzemeltető cég azt írta a problémával kapcsolatban, hogy a szolgáltatás indulása óta már több mint 14 ezren regisztráltak külföldi telefonszámmal, viszont hozzájuk is érkeztek jelzések az említett problémákról. Szerintük a hibának két oka lehet.

Egyes országhívószámok (jelenleg az új-zélandi, mozambiki és koszovói) fennakadhatnak az ellenőrzésen. Ezt a hibát a következő frissítéssel javítják. Más országhívók esetén viszont a szolgáltatók közötti kommunikációs probléma miatt nem érkezik meg a visszaigazoló kód. Ezt a hibát csak a telekommunikációs cégek tudják megoldani, de a fejlesztők jelezni szoktak az érintett cégeknek, amik meg is oldották a problémát.