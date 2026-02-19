Van közös fotód fideszessel? Ideje elkezdened rettegni

„Szívügyem, hogy Biatorbágy modern, élhető és biztonságos maradjon” - írja szórólapján Czuczor Gergely, a Fidesz jelöltje a budaörsi választókerületben.

Illusztráció is van hozzá, Kocsis József biatorbágyi polgármesterrel (balról) látható.

A szórólapnak egyvalaki biztos nem örült: Kocsis József biatorbágyi polgármester.

„Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy fényképemet egy frissen megjelent politikai szórólapon tudtom és hozzájárulásom nélkül publikálták. A fotó is félrevezető, hiszen egy sokkal korábbi rendezvényen készült - írta Kocsis a Facebookon posztolt közleményében. - Ahogy eddig is hangsúlyoztam, ismét leszögezem: pártpolitikai kampányban nem veszek részt, nevem és fényképem a hozzájárulásom nélkül kampánykiadványokban senki nem szerepeltetheti! Kérem a biatorbágyiakat, hogy a hivatalos önkormányzati tájékoztatásokat továbbra is a város hivatalos felületein kövessék. Polgármesterként a jövőben is településünk érdekeit szem előtt tartva, pártpolitikától függetlenül végzem munkámat."

Czuczor tévesztése azért is érthetetlen, mert Kocsis 2024-ben éppen egy fideszest, Nánási-Kézdy Tamást győzött le a biatorbágyi polgármester-választáson.

Czuczor amúgy akkor lett mérsékelten híres, amikor a Hír TV-ben 2022-ben egyszerű középiskolai tanárként nyilatkozott, aki nem ért egyet a tüntető tanárok követeléseivel. Azt elfelejtették közölni, hogy már akkor a budaörsi Fidesz elnöke, önkormányzati képviselője, 2019-es polgármester-jelöltje volt.

A Pest megyei 2. választókerületet némileg átrajzolták amúgy, Menczer Tamás sem itt indul már, hanem a szomszédos pilisvörösváriban.

A Budaörsön önkormányzati képviselő Czuczornak – kompenzációs listáról jutott be, a Fidesz itt egyetlen egyéni választókerületet sem nyert meg 2024-ben – erősorrendtérképünk szerint nincs sok esélye. A Tisza itt Pósfai Gábort, a párt operatív igazgatóját indítja. Ő volt az, aki még 2017-ben a Decathlon ügyvezetőjeként azt üzente Orbánnak: „Viszket a tenyered? Mosd meg és nyújtsd oda Felebarátodnak. Ha már Húsvét van.”