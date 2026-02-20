8100 ember jelentkezett szavazatszámlálónak Budapesten

Összesen 8100 budapesti jelentkezett a Fővárosi Önkormányzat közelgő országgyűlési választásra szavazatszámláló bizottsági tagokat toborzó kampányára, olvasható a főváros sajtóközleményében.

A jelentkezések közül 7974-et találtak érvényesnek a hivatal munkatársai, ezeket adták át a kerületi választási irodáknak, így ezekből a jelentkezőkből is a választás gördülékeny, törvényes lebonyolítását biztosító szavazatszámláló válhat.

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-posztjában tette közzé a sikeres eredményt hozzátéve, hogy „a választások tisztasága és átláthatósága a demokrácia egyik legfontosabb alapja. A szavazatszámláló bizottságok munkája garancia arra, hogy minden leadott szavazat számít, és minden eredmény hiteles. Az, hogy ilyen sok budapesti vállal felelősséget ezért a közös ügyért, erőt és biztonságot ad a városnak.”

A legtöbben a III. kerületben jelentkeztek érvényesen, itt az ezret is meghaladta a jelentkezők száma, de a II. és és a XI. kerületben is 700 fölötti a létszám.