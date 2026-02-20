A háború köde ellepte a Fidesz agyát

„I don't wanna war. I just wanna peace. Stop the war. Check this.” (Speak)
Négy éve rohanta le Oroszország Ukrajnát, és annak ellenére, hogy a fideszes propaganda az utolsó pillanatig azt harsogta, hogy a hülye is tudja, hogy nem lesz háború, a Fidesz–KDNP villámgyorsan át tudott állni arra, hogy Orbán Viktor a biztos ember, aki megvédi Magyarországot a háborútól. Sima kétharmad lett a vége 2022-ben.
A 2024-es EP-választás előtt, a Békemenet után már úgy tűnt, nem lehet tovább fokozni: gyerekek sikongattak a színpadon arról, hogy nem akarnak meghalni a háborúban. Messze a Fidesz–KDNP-é lett a legtöbb szavazat.
A jelek szerint a Fidesz most is a bevált receptet követi, ami érthető az ismert előzmények után, illetve azt figyelembe véve, hogy a 21 Kutatóközpont felmérése szerint a magyar társadalom 23 százaléka gondolja azt, hogy a Tisza győzelme esetén Magyarország háborúba lépne, és csak 54 százalék válaszolt úgy, hogy ez nem történhet meg, további 23 százaléknak pedig nincs egyértelmű álláspontja, vagy nem akart véleményt alkotni.
De képesek voltak tovább emelni a tétet.
Ezt harsogták hetekig Bayer Zsolték, mielőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát. Máris szépen öregedtek a fideszes véleményvezérek putyinista megfejtései.
Félelemből, hazugságból és végtelen mennyiségű közpénzből épült ki a Fidesz mindent beterítő hatalmi-kommunikációs hálózata.
Orbánista esztétika 2024-ben: gyerekekkel kiabáltatták azt, hogy nem szeretnének háborút, közben felnőttek idegesen ordítoztak agresszív baromságokat.
„Ha ilyen károkozást is el tudna képzelni a Tiszáról közel kétmillió ember, akkor vajon hol húzódik a határ, mi az, amit már nem lehet ezzel a választói csoporttal elhitetni?”
Ezt a politikai kultúrát sikerült 2024-re összehoznia a 14 éve kétharmaddal kormányzó Fidesznek.
Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett”, mert a kormánypárt „ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével” kelt félelmet egy egész országban.
A videón kék-sárga ruhás Mikulásnak öltözött AI-Zelenszkij rabolja el a gyerekek ajándékait.
Az unokád, a gyermeked halálos veszélyben forog. De még megúszhatja, tudunk segíteni, nem kerül sokba. Nem kérünk semmi mást, csak a szavazatodat. Azt muszáj, anélkül tömegsírban végzi szegény.
Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.
A magyar miniszterelnök a Bildnek adott interjújában mondta mindezeket, ahogy azt is, hogy „nem látja nagy jelentőségét” annak, hogy napokkal ezelőtt Prigozsin nekiment volna Moszkvának.
Merőben újszerű megnyilvánulás a miniszterelnök politikai igazgatójától.
Miközben az Európai Unió tagállamai látványosan csökkentették orosz energiahordozók importját, Magyarország és Szlovákia az ellenkező irányba haladnak: mélyítik az orosz energiaszállítástól való függőségüket. A CREA és a Center for the Study of Democracy közös elemzése szerint ez nem technikai kényszer, hanem tudatos stratégia, ami az Orbán-kormány politikai és gazdasági érdekeit szolgálja – és közben milliárdokkal finanszírozza az ukrajnai háborút.
A héten Orbán és Putyin is félreérthetetlenül jelezték, hogy egy csapatban játszanak. Ha úgy tetszik, ez itt most Orbán mask off pillanata – hiába beszéltek erről már sokan, a miniszterelnök eddig legalább próbált úgy tenni, mintha nem erről lenne szó. Most már ez sem szempont.
A miniszterelnök a szombathelyi DPK-színpadról azt üzente a fiataloknak, hogy a kamulázadás nem ér semmit, a kormány ellen lázadni nem nagy dolog, lázadjanak Brüsszel ellen.
Az AP 14 perces videóban és egy hosszú cikkben rekonstruálta, mit műveltek az orosz katonák Kijevtől 25 km-re.
Az Oroszország-szakértő „kifejezetten butának” minősítette Schmidt megszólalását, aminek a célja, hogy ne a konstruktív magyar-ukrán párbeszédről szóljanak a mai hírek.
Bár a Fidesz ennek ellenkezőjét hirdeti, valójában minden komolyabb ellenzéki párt megtartaná a határzárat. Érzik is a kormányban, hogy nem lesz elég csak ezzel kampányolni, ezért kijelölték az új ellenséget.
Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.
A már itt élő menekültek hatnapos határidővel nyújthattak be méltányossági kérelmet.