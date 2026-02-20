A szülők tájékoztatása nélkül vittek el egy csecsemőt a tatabányai kórházból

Egy kétgyerekes családnak, február 6-án újabb gyereke született a tatabányai kórházban, azonban a csecsemőt nem engedték haza a kórházból a családdal. Az anya még pár napig bejárhatott szoptatni, majd kedden a szülők tájékoztatás nélkül a babát elszállították az intézményből, számolt be az esetről a Népszava.

A mostani esetről értesülve Bai László és Juhász-Bauer Ágoston Bálint, a Babamentő Akciócsoport vezetői a helyszínre mentek. Elmondásuk szerint rendszeresek az ilyen ügyek.

Juhász-Bauer Ágoston Bálint a Népszavának azt mondta, a család nehéz anyagi körülmények között, lakhatási szegénységben él, két nagyobb gyereküket saját elmondása szerint megfelelően nevelik. A tájékoztatás szerint az újszülött nem hagyhatta el a kórházat, az édesanyát viszont elbocsátották, aki ezt követően naponta kétszer járt be szoptatni. Szerdán azonban közölték vele, hogy a gyerek már nincs az intézményben, további információt az elszállítás okáról és helyéről nem kapott.

Juhász-Bauer Ágoston Bálint a családot a főispáni hivatalhoz irányította, ahol tájékoztatása szerint nem fogadták őket. A nagymama a megyei gyámhivatalhoz fordult, ahonnan a helyi hatósághoz küldték. Ott azt az információt kapta, hogy a csecsemőt nevelőszülőnél helyezték el.

A Babamentő Akciócsoport képviselője szerint nem ismert az intézkedés pontos indoka. Álláspontja szerint amennyiben a hatóságnak a család lakhatási körülményeivel kapcsolatban merültek fel kifogásai, ideiglenes elhelyezés esetén elsődlegesen a családon belüli megoldást kellett volna vizsgálni. A nagymama pedig jelezte, hogy vállalta volna a gyerek befogadását. Elmondása szerint a jogszabályok alapján a gyerek szegénység miatt nem szakítható el a családtól.

A Népszava megkereste az érintett egészségügyi intézményt, a gyermekvédelemért felelős Belügyminisztériumot, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. Arra a kérdésükre, hogy miért tartották bent a csecsemőt, jelenleg hol tartózkodik, és miért nem tájékoztatták a szülőket, egyik intézménytől sem érkezett érdemi válasz.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 2025 júliusában bevezetett eljárás célja, hogy a gyámhatóság már a gyerek születése előtt dönthessen arról, kiadható-e a kórházból, amennyiben a születendő gyermek veszélyeztetettsége felmerül.

Ha a gyermekjóléti szolgálat olyan körülményeket tár fel, amelyek a gyerek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztethetik, és ezek alapellátás keretében nem szüntethetők meg, a gyámhatóság hivatalból vizsgálatot indít. Amennyiben veszélyeztetettséget állapít meg, dönthet a haza nem adhatóságról, és megvizsgálja a kijelölt gyám alkalmasságát.

Kiemelték továbbá, hogy pusztán anyagi okból nem lehet gyermeket kiemelni a családból, és a hatósági döntést minden esetben részletes szakmai vizsgálat előzi meg.

A gyermekmentő csapat hetente más-más kórházba jár, hasonló helyzeteket próbál megoldani. Juhász-Bauer Ágoston Bálint azt mondta a Népszavának, intézményesített gyerekrablás zajlik az országban.

Hivatalos információk szerint körülbelül 300 egészséges újszülött, és csecsemő rekedt jelenleg egészségügyi intézményekben – erre vonatkozó, pontosító kérdésünkre sem válaszolt a BM vagy az SZGYF – ebből legalább 100 gyermekről nem mondtak le a szüleik. Haza szeretnék vinni őket, de a hatóságok ezt nem engedik.