„A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

„Faszért politizálunk már megint! Beszéljünk inkább a kurvákról” – mondta a férfi, aki két perce lépett be a határ menti kocsmába. Nyugodtan szeretett volna meginni két italt, de a vele érkező volt olajbányász ismerőse egyből beleállt a helyiségben italozó fideszesekbe. Tíz perccel korábban a kocsmáros azt mondta nekünk, az egyre hevesebb összetűzések miatt nemrég hoztak egy szabályt, hogy a kocsmában nem beszélnek politikáról. Kezdtük érteni, mire gondolt.
Az ellenzéki férfi azt magyarázta, hogy a környék falvaiban majdnem mindenki fideszes, úgyhogy muszáj az embernek „nagypofájúnak” lennie. Neki nincs is ezzel problémája, szívesen leáll vitázni a fideszesekkel. Ha kell, naponta többször is. Látszott is rajta a rutin. Egyszerre sorozta az asztalnál fröccsöző, 1990 óta a Fideszre szavazó nyugdíjast és a pultot támasztó, „csak a Fidesz!” felkiáltásokkal reagáló harmincas férfit. A vitát mindenki élvezte, csak az apolitikus férfi várta csendben, hogy végre lelépjünk, és helyreálljon a kocsma rendje.
A hangulat különleges volt. Mióta októberben elkezdtük járni az országot, először tapasztaltuk, hogy kormánypárti és ellenzéki szavazók hevesen, de egymást tiszteletben tartva vitáznak egymással. Ehhez az ország nyugati határához, a szombathelyi választókerületbe kellett elmennünk.
Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. Kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció. A tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.
