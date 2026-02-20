Azt hitték, elmenekült a volt bolíviai elnök, aki jó barátja volt Madurónak is, de most előkerült

Az országát tizenhárom évig vezető, szocialista Evo Morales csaknem hét hétig tartó, megmagyarázhatatlan távollét után újra megjelent politikai fellegvárában. Morales a közelgő regionális választások jelöltjeit támogatandó lépett a nyilvánosság elé, és elhallgattatta azokat a pletykákat, miszerint elmenekült az országból, miután az Egyesült Államok letartóztatta szövetségesét, Venezuela volt elnökét, Nicolás Madurót.

A távoli Chapare régióba visszavonult ex-elnök eddig sikeresen elkerülte a emberkereskedelem vádjával ellene kiadott letartóztatási parancsot, és most egy felvételen az látszik, hogy Morales sötét napszemüvegben mosolyog, miközben traktorral érkezik a bolíviai Chimoré város központi stadionjába, hogy beszédet tartson támogatói előtt.

Fotó: DAVID FLORES/AFP

Morales, Bolívia első őslakos elnöke, aki 2006-tól 2019-es bukásáig és az azt követő önkéntes száműzetéséig volt hivatalban, elmondta, hogy chikungunya-fertőzést kapott, egy szúnyogok által terjesztett, gyógyíthatatlan betegséget, amely lázat és súlyos ízületi fájdalmakat okoz. „Vigyázzanak magukra a chikungunya ellen – ez komoly betegség” – mondta a 66 éves Morales, aki láthatóan sokkal gyengébbnek tűnt, mint korábbi megjelenései alkalmával.

Elutasította a helyi politikusok által szított és a közösségi médiában terjesztett pletykákat, miszerint megpróbálna elmenekülni az országból, és megfogadta, hogy Bolíviában marad, annak ellenére, hogy Rodrigo Paz konzervatív elnök, akinek tavaly októberi megválasztása véget vetett Morales Szocializmus Mozgalma pártjának csaknem két évtizedes uralmának, letartóztatással fenyegeti. „Egyes médiumok azt mondták: »Evo el fog menni, Evo el fog menekülni.« Egyértelműen kijelentettem: nem fogok elmenni. A nép mellett maradok, hogy megvédjem a hazát” – mondta.

Paz újra felvette a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal és igyekszik visszahívni az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatalt, a DEA-t – mintegy 17 évvel azután, hogy Morales kiutasította az amerikai kábítószer-ellenes ügynököket az országból, miközben Kínához, Oroszországhoz, Kubához és Iránhoz közeledett. Ez megrázta a kokatermesztő régiót, amely Morales támogatói bástyája.

Paz csütörtökön megerősítette, hogy március 7-én Miamiban találkozik Trumppal egy csúcstalálkozón, amelyen politikailag hasonló gondolkodású latin-amerikai vezetők vesznek részt, mivel a Trump-kormány igyekszik ellensúlyozni Kína befolyását és megerősíteni az Egyesült Államok dominanciáját a régióban.

Mielőtt kihirdette volna, hogy mely jelölteket támogatja a jövő hónapban Bolíviában tartandó önkormányzati és regionális választásokon, Morales hosszú beszédet tartott, amely emlékeztetett egykor gyakori, az amerikai imperializmus ellen irányuló kirohanásaira. „Ez nemzetközi szintű geopolitikai propaganda. Meg akarnak szüntetni minden baloldali pártot Latin-Amerikában” – mondta Trump dél-amerikai politikájáról. (via The Guardian)