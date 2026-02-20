Bűnösnek találták az osztrák hegymászót, aki hátrahagyta barátnőjét Ausztria legmagasabb hegyén meghalni

Bűnösnek találták azt az osztrák hegymászót súlyos gondatlanságból elkövetett emberölésben, akinek barátnője tavaly halálra fagyott Ausztria legmagasabb hegyén.

A Thomas P.-ként emlegetett férfit öt hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, és 9 600 euró pénzbírsággal sújtották.

Barátnője, Kerstin G, 2025 januárjában a Grossglockneren tett hegymászó túra során halt meg hipotermia következtében, miközben a bartája segítségért indult. A tárgyalás akörül a kérdés körül forgott, hogy a férfi volt-e a túravezető és egyben felelős a társáért. A bíróság szerint Thomas P. nem fordult vissza időben, és nem hívott segítséget időben ahhoz, hogy megmentse a barátnőjét, aki kellő tapasztalattal sem rendelkezett a téli túrához.

A bíróságon idézték tanúként a volt barátnőjét is, aki elmondta, hogy a férfi egy 2023-as, a Grossglockneren tett túra során őt is magára hagyta. Elmondása szerint teljesen kimerült volt, szédült, és fejlámpája is kialudt. Azt mondta, sírt és kiabált, amikor a férfi hirtelen eltűnt, előresétált, és hátrahagyta őt.

Rajta kívül meghallgatták azokat a hegyimentőket is, akik rátaláltak Kerstin holttestére, amely fejjel lefelé lógott egy sziklafalon. Az egyik mentő a bíróságon elmondta, hogy a nőn rajta volt a hátizsákja, feje hátrahanyatlott. Szemei tágra nyíltak, nem viselt kesztyűt, és a bakancsa nyitva volt.

„Meglepődtünk, hogy ebben a testhelyzetben maradt.” Ha a szél egy kicsit erősebb lett volna, „lezuhant volna a déli falon”, mondta egyikük.

A Großglockner
Fotó: KERSTIN JOENSSON/AFP

Az ügyészség szerint akár 74 km/órás széllökések is voltak, és rendkívül hideg volt. A hőmérséklet mínusz 8 Celsius-fok volt, a szél miatt érzékelt hőmérséklet pedig mínusz 20 fok.

Érvelésük szerint a tapasztaltabb hegymászóként Thomas P. volt „a túra felelős vezetője”. Állításuk szerint nem fordult vissza időben, és nem hívott segítséget időben ahhoz, hogy megmentse a barátnőjét.

Thomas P.-nek soha nem lett volna szabad hagynia, hogy ilyen helyzetbe kerüljenek, mondta az ügyész.

Thomas P. nem vallotta magát bűnösnek. A bíróság előtt azt mondta, mélységesen sajnálja a történteket. Elmondta, hogy szerette a barátnőjét, aki nagyon sportos volt, és hogy a túrát együtt tervezték meg. Ügyvédje azt mondta, a pár rendkívül nehéz és stresszes helyzetbe került. Hozzátette, hogy Kerstin nem volt tapasztalatlan, és tudta, mibe vág bele.

Az ügyészek szerint a pár a hegyen rekedt, és a férfi nem hívta a rendőrséget, valamint nem adott le vészjelzést, amikor este körülbelül 22:30-kor egy rendőrségi helikopter repült el felettük.

A helikopterről készült videófelvételek azt mutatták, hogy a pár még mindig mászott. A bíró megjegyezte, hogy nem adtak le vészjelzést. A védelem azzal érvelt, hogy abban az időpontban Thomas P. és barátnője még jól érezték magukat, és nem kértek segítséget, mivel közel voltak a csúcshoz.

Nem sokkal később azonban – a védelem szerint – a helyzet drámaian megváltozott, amikor Kerstin a csúcshoz közel teljesen kimerült. A védelem szerint a nő azt mondta Thomas P.-nek, hogy menjen segítségért.

Január 19-én 00:35-kor felhívta a hegyi rendőrséget. A beszélgetés tartalma vitatott. A mentők szerint nem vészhívásról volt szó, az ügyvéd azonban azt állítja, hogy védence tagadja: azt mondta volna a rendőrségnek, hogy minden rendben van.

A férfi feljutott a csúcsra, majd a túloldalon ereszkedett le, Kerstint hátrahagyva. Az ügyészek szerint hajnali 2 órakor hagyta őt ott.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte Thomas P. korábbi büntetlen előéletét, valamint egy hozzá közel álló személy elvesztését.

A per nemcsak Ausztriában, hanem a határain túl is, a hegymászó közösségekben is érdeklődést és vitát váltott ki, és felvetette a kérdést, hogy a személyes mérlegelés és kockázatvállalás mikor válik büntetőjogi felelősség tárgyává. (BBC)

