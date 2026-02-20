Egy Facebook-poszt miatt nem engednek haza Indiából egy brit orvost

Már több mint egy hónapja nem hagyhatja el Indiát egy brit állampolgárságú orvos, miután a rendőrség vizsgálatot indított ellene egy, a kormányzó Bháratíja Dzsánata Párt (BJP) egyik vezető politikusáról írt közösségi médiás bejegyzése miatt – írja a BBC.

Sangram Patil, az indiai származású brit orvos, aki az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatánál (NHS) dolgozik, január 19-én készült visszarepülni Londonba Mumbaiból, azonban a hatóságok nem engedték felszállni a gépre. Ekkor ugyanis már eljárás folyt ellene, és így nem hagyhatja el sz országot.

Patilt, akinek a Facebookon és a YouTube-on is jelentős követőtábora van, azzal gyanúsítják, hogy „sértő tartalmat” tett közzé a BJP egyik vezetőjéről a Facebookon. A rendőrségi beadvány nem nevezte meg konkrétan a megsértett politikust, négy nappal korábban Patil egy bejegyzést tett közzé Narendra Modi miniszterelnökről. A rendőrségi dokumentum szerint a bejegyzés „ellenségeskedést szíthat az ideológiai táborok között”, ezért Patil ellen az indiai büntető törvénykönyv alapján „gyűlöletkeltő, valótlan állításokat tartalmazó kijelentés” miatt indult eljárás. Ez a vétség legfeljebb hároméves börtönnel büntethető, de óvadékkal megfizetésével ki lehet váltani a büntetést.

Sangram Patil

Patil a vádakat „jogellenesnek” nevezte, állítva, hogy posztja „egyszerű kérdés volt a kormány támogatóinak, semmi több. A gyerekeim és a munkám az Egyesült Királyságban vannak. A nemzetközi és az indiai jog is biztosítja a szabad mozgás jogát, de ezt most korlátozták, és nem tudok hazatérni.”

Elmondása szerint januárban többször kihallgatták – először több mint tíz, majd nyolc órán keresztül –, és írásban is válaszolt a rendőrség kérdéseire. Bár azt közölték vele, hogy a tiltó intézkedést visszavonják, a repülés napján mégis megállították a reptéren. Patil ezt „célzott zaklatásnak” tartja.

Az indiai rendőrség a bíróságon azzal indokolta az eljárás fenntartását, hogy a nyomozás „kritikus szakaszban van”, és „nem zárható ki egy szervezett kísérlet a kormány lejáratására”. Álláspontjuk szerint súlyos ügy, ha egy külföldi, ráadásul orvosként Indiába turistavízummal érkező személy „megalapozatlan, rágalmazó és uszító tartalmú” bejegyzéseket tesz közzé az indiai miniszterelnökről.

Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma megerősítette, hogy támogatják Patilt, és kapcsolatban állnak az indiai hatóságokkal. A bíróság február 27-én tárgyalja tovább az ügyet, amelyben az orvos azt kéri, töröljék ellene a vádakat, és engedjék hazatérni.