Fideszes tarkólövés

Hófúvásos jó reggelt kívánok! Ismét itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk az elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.
De előtte szolgálati közlemény:
Nagy Márton meetingjéről és a Fidesz fejbe lövős videójáról is kérdeztünk a Kormányinfón. (A fejbe lövős videó miatt a DK feljelentést tesz rémhírterjesztésért.)
A tiszások feleannyit posztolnak, mint a fideszesek, mégis négyszer annyi reakciót kapnak: megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon.
Hazugságrekordot döntött Orbán Balázs: azt állította, hogy a baloldal szerint az orosz–ukrán háború csak rémhír. (Egyébként itt a közmédia legújabb műsora, A háború borzalmai.)
Donald Trump a Béketanácson biztosította teljes és feltétlen támogatásáról Orbán Viktort, aki a háború fennállásáig nem lát esélyt a kétoldalú kapcsolatok rendezésére Ukrajnával, mert „Magyarország a béke oldalán áll”. Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, de teljesen racionális a forgatókönyv, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken.
Van, aki szerint az orosz gazdaság elkezdte felemészteni önmagát, míg mások szerint hadigazdálkodva a nehézségek ellenére is vígan elketyeg – de gyors összeomlásra senki sem számít.
Semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra: Moszkva az ukrajnai invázió és a 2014-es doppingbotrány miatt bevezetett szankciók eltörlését sürgeti, de a kérdés továbbra is megosztja a nemzetközi közösséget.
Sál, sapka, esernyő, káosz esetén beszív-kifúj, mély levegővétel ajánlott.
A Fertő tó osztrák partján készült wellnessezéssel egybekötött meetingre Nagy Márton és több NGM-es. Miután a helyszínen megkérdeztük a minisztert, hogy miért itt találkoznak, előbb azt mondta, „ott tesszük meg, ahol gondoljuk, hogy megtehetjük”. Majd meggondolta magát, és közölte, elindul haza és innentől a minisztériumban tartanak megbeszéléseket.
Magyar Péter szerint „ezzel a videóval a Fidesz tényleg minden határt túllépett”, mert a kormánypárt „ártatlan gyerekek képével és a kivégzés rémképével” kelt félelmet egy egész országban.
Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.
A Kormányinfón leginkább a Barátság kőolajvezeték körüli kérdések sorjáztak, de azért a miniszternek így is el kellett mondania a véleményét például Magyar Péter bulizási szokásairól és a DK plakátkampányáról.
Rémhírterjesztés miatt.
Megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon. Térképeinken látható, melyik választókerületben ki posztol többet, kinek a tartalmaira reagálnak az internetezők, és hol melyik tábor aktívabb.
Merőben újszerű megnyilvánulás a miniszterelnök politikai igazgatójától.
Itt a közmédia legújabb műsora, A háború borzalmai.
„Ha ilyen károkozást is el tudna képzelni a Tiszáról közel kétmillió ember, akkor vajon hol húzódik a határ, mi az, amit már nem lehet ezzel a választói csoporttal elhitetni?”
A dél-békési választókerület fideszes parlamenti képviselője továbbra is aktívan kampányol.
A DÁP-ot üzemeltető cég azt írta, tudnak a problémákról.
A szervezők szerint az áprilisi választáson a tét a „béke vagy háború”, a békét pedig a Fidesz–KDNP kormánya biztosítja.
Négy éve ugyanez az alakulat hamis ajánlásokat adott le, néhol halottak aláírásait is felhasználták.
Trump szerint az argentin elnök, Javier Milei is rosszul állt a közvélemény-kutatásokban, de Trump kiállása segített neki, és megnyerte a választást. Orbán felszólalásában arról beszélt, hogy Magyarország nem csak elvi okokból vesz részt a Béketanácsban, hanem saját biztonsági érdekei miatt is.
Egy orosz támadás miatt nem érkezik egyik országba sem kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
Pletser Tamás elemző szerint az ukránok sokkal nagyobb problémákkal küzdenek annál, mint hogy a vezeték helyreállításával foglalkozzanak. A magyar kormány másként is kezelhette volna a helyzetet.
Egyedüli örököseként nevezte meg a pártot.
A hétvégén egy férfit azért vertek meg a hely vécéjében, mert nem akart felszívni egy csíkot.
Iványi Gábor vezető lelkész szerint nemcsak a ház és a templom fűtetlen, de a templom kertjében tartott állatok is víz nélkül maradnak.
Angyalföldi pálmafák, jöjj el hozzánk nagyvilág, mert a legszebb pesti nyár nálunk jár.
A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?
1-2 lett a nyolcaddöntőbe jutásért lejátszott első meccs végeredménye Bulgáriában, a hátrány ledolgozható.
A Tyúkól történetének második filmvetítésén a Mambo Maternicát néztük meg együtt, utána arról beszélgettünk Dés Fannival, hogy hogyan áll a társadalom a nők gyermekvállalási döntéseihez.
Van, aki szerint az orosz gazdaság elkezdte felemészteni önmagát. Mások szerint hadigazdálkodva a nehézségek ellenére is vígan elketyeg. Gyors összeomlásra azonban senki sem számít.
Moszkva az ukrajnai invázió és a 2014-es doppingbotrány miatt bevezetett szankciók eltörlését sürgeti, ám a kérdés továbbra is megosztja a nemzetközi közösséget.
Miközben az Egyesült Államok akár napokon belül csapást mérhet iráni célpontokra.
A börtönben dolgoznia kell, de a kivégzést megúszta.
Bizalmas adatokat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel.
Az Epsteinhez közel álló férfit hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a rendőrség.
Támogatja a hatóságok munkáját.
Marcin Romanowskit gazdasági bűncselekményekkel gyanúsítják hazájában.
Jellemzően olyan exkatonákat, rendőröket és civileket környékeztek meg a toborzók, akik kétségbeesetten kerestek külföldi munkalehetőségeket.