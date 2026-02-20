Fideszes tarkólövés

reggel 4

VÁLASZTÁS

Nagy Márton meetingjéről és a Fidesz fejbe lövős videójáról is kérdeztünk a Kormányinfón. (A fejbe lövős videó miatt a DK feljelentést tesz rémhírterjesztésért.)

A tiszások feleannyit posztolnak, mint a fideszesek, mégis négyszer annyi reakciót kapnak: megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon.

Hazugságrekordot döntött Orbán Balázs: azt állította, hogy a baloldal szerint az orosz–ukrán háború csak rémhír. (Egyébként itt a közmédia legújabb műsora, A háború borzalmai.)

  • A 21 Kutatóközpont szerint a magyarok negyede elhiszi, hogy a Tisza győzelme után belépünk a háborúba.
  • „Dolgozunk, csináljuk” – a fideszes Erdős Norbert átadott egy 140 méteres járdaszakaszt, majd egy félkész útfelújítási projektet.
  • Többen nem tudtak külföldi telefonszámmal regisztrálni a DÁP-ra, amikor jelentkezni akartak a külképviseleti szavazásra.
  • Marosvásárhelyen már a Facebookon toborozzák a jelentkezőket a budapesti Békemenetre.
  • Gődény György pártja mind a 106 választókörzetben indítana saját jelöltet.

BELFÖLD

Donald Trump a Béketanácson biztosította teljes és feltétlen támogatásáról Orbán Viktort, aki a háború fennállásáig nem lát esélyt a kétoldalú kapcsolatok rendezésére Ukrajnával, mert „Magyarország a béke oldalán áll”. Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába, de teljesen racionális a forgatókönyv, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken.

  • Egy hévízi férfi 265 millió forint értékű hagyatékot hagyott az AfD-re, egyedüli örököseként nevezve meg a pártot.
  • A rendőrség két hónapra bezáratta az óbudai Symbolt.
  • Kikapcsolták az áramot a Megbékélés Háza Templomban.
  • Egész alakos szobrot kap a januárban elhunyt Fenyő Miklós a XIII. kerületben.
  • Kikapott a Ferencváros a Ludogorectől az Európa-ligában.
  • És volt Tyúkól is.

KÜLFÖLD

Van, aki szerint az orosz gazdaság elkezdte felemészteni önmagát, míg mások szerint hadigazdálkodva a nehézségek ellenére is vígan elketyeg – de gyors összeomlásra senki sem számít.

Semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra: Moszkva az ukrajnai invázió és a 2014-es doppingbotrány miatt bevezetett szankciók eltörlését sürgeti, de a kérdés továbbra is megosztja a nemzetközi közösséget.

  • Irán az oroszokkal és Kínával tart közös tengeri hadgyakorlatot.
  • Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a volt dél-koreai elnököt.
  • Letartóztatták, de már szabadon is engedték András exherceget. (III. Károly király támogatja a hatóságok munkáját.)
  • Európai elfogatóparancsot adtak ki a Magyarországon menedékjogot kapott volt lengyel miniszterhelyettes ellen.
  • Több mint ezer kenyai harcolhat az orosz hadseregben Ukrajna ellen.
