Fideszes távolmaradás miatt két perc alatt ért véget a rendkívüli győri közgyűlés, nem tudták megtárgyalni a Győr-Szol-botrányt

Hiába hívott össze rendkívüli közgyűlést péntek estére Pintér Bence független győri polgármester, a fideszes képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett az ülés, így a Győr-Szol Zrt. gazdálkodásáról és a város új költségvetéséről sem tudtak tárgyalni a politikusok.

Pintér Bence a közgyűlés előtt tüntetést tartott a győri Bécsi Kapu téren, mert állítása szerint 1,7 milliárd forint tűnt el az önkormányzati lakáskasszát kezelő Győr-Szoltól.

Fotó: Kontroll

A polgármester a tüntetésen arról beszélt, hogy vége van a következmények nélküli világnak, és ezt először Győrben mondják ki az emberek. „Győr városa nem tűri tovább a sarcot és a lopást. Ami most itt elindult, az végig fog söpörni az egész országon. Ezért retteg a Fidesz.” Pintér azt mondta, az országnak jót akaró emberek egy csónakban eveznek, és arra kérte a résztvevőket, vigyék hírét az országban, hogy Győrben teszik a dolgukat, és nem tűrik tovább a következmények elmaradását. „Ez a győri program.”

A tüntetés után Pintér Bence a résztvevőkkel átvonult a Városházára. A 6 órára meghirdetett közgyűlési ülésen a 22 képviselőből végül 7 jelent meg, a 14 fideszes távol maradt. Mivel a testület határozatlanképtelen lett, Pintér bejelentette, hogy február 23-a 18 órára újabb rendkívüli közgyűlést hív össze.

Ez az ülés mindennel együtt 2 perc alatt ért véget.

Fekete Dávid, a Fidesz frakcióvezetője péntek délután jelentette be, hogy nem mennek el az esti ülésre. Arra hivatkoztak, hogy a munkában részt vesznek, de a „balhéban nem”.

Pintér teljes átvilágítást és új vezérigazgatót szeretne

A közgyűlés előtt telefonon beszéltünk Pintér Bencével. A polgármester azt mondta, ha nincs takargatnivalója a Fidesznek, a kormánypárti frakció meg fogja szavazni a Győr-Szollal kapcsolatos javaslatait. Pintér a cég teljes átvilágítását és Sárkány Péter elnök-vezérigazgató pozíciójának felülvizsgálatát javasolja a közgyűlésnek, és szerinte új vezérigazgatót is kell választani.

Megkérdeztük Pintértől, mi a terve arra az esetre, ha a Fidesz nem engedi tárgyalni a témát. Azt mondta, a kormánypárt csak egyszer veheti le a napirendről a javaslatait, így legkésőbb a következő közgyűlésen mindenképpen tárgyalnak majd róla. (A mostani nem számít bele, hiszen el sem kezdődött az ülés.)

A polgármestert kérdeztük az általa és Sárkány Péter által másképp értelmezett vagyonkezelési szerződésről, amit a város a Győr-Szollal kötött. A polgármester szerint a szerződés feketén-fehéren fogalmaz, a pénzeket csak a szerződés szerinti célra használhatja fel a cég: a szerződés 5.2. pontja szerint a bevételek teljeskörűen a Győr-Szol kezelési feladatainak, tehát a győri önkormányzati lakás- és ingatlanrendszerének forrásául szolgálnak.

Hogy jutottunk idáig?

A Győr-Szol-botrány azután robbant ki, hogy Pintér február 3-án azt állította, 2025 januárja és szeptembere között 1,7 milliárd forint tűnt el a fideszes felügyeletű és irányítású önkormányzati cég által kezelt városi lakáskasszából. Pintér az ügyben feljelentést tett, a büntetőeljárás elindult, a polgármestert február 11-én hallgatta ki tanúként a rendőrség.

A Győr-Szol tagadta a vádakat. A cég azt írta, hogy „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik”, az ingatlankezelésről szóló megbízási és vállalkozási szerződésben megfogalmazottakat pedig pénzügyileg és szakmailag is maradéktalanul teljesíti.

A lakáskassza helyzete a február 11-ei győri Lázárinfón is szóba került. A „mocskos Fidesz” és „hol a pénz” bekiabálások miatt időnként kaotikussá vált fórumon Fekete Dávid - aki egyben a Fidesz egyéni jelöltje is a körzetben - kampánykamunak nevezte az ügyet, és azt mondta, hogy szerinte megvan a pénz, Pintér az almát hasonlítja össze a villanykörtével. A fórumon Fekete és Lázár János is a Tisza illetve Magyar Péter emberének nevezte Pintért.

Fekete ugyanakkor megígérte, hogy a február 12-ei Győr-Szol igazgatósági ülésen minden kért adatot kiadnak.

Pár órával a február 12-ei igazgatósági ülés előtt közös megegyezéssel távozott Dr. Cséby Gabriella, a Győr-Szol gazdasági igazgatója. A hírre reagálva Pintér azt állította, hogy a távozó gazdasági igazgató készítette és írta alá – Sárkány Péter elnök-vezérigazgatóhoz hasonlóan – azt a 2025. szeptember 30-ai mérlegbeszámolót, melyből kiderült: hiányzik 1,7 milliárd forint a lakáskasszából. A Győr-Szol nem sokkal később kiadott közleményében azt írta, „a lakáskasszával kapcsolatos kérdés először 2026. február 3-án került nyilvánosságra, a gazdasági igazgató távozása az üggyel semmilyen összefüggésbe nem hozható”.

Az igazgatósági ülésen történteket eltérően értelmezték a felek. A Győr-Szol elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a megjelentek feltehették kérdéseiket és betekinthettek a könyvszakértői jelentésbe, „ami igazolta, amit eddig is tudtunk: nincsen hiányzó pénz.” Pintér Bence azonban mesedélutánnak nevezte az ülést, és azt írta, hogy a frakciója által delegált igazgatósági tag, Rehó Tibor semmilyen releváns adatot nem kapott meg, Sárkány Péterék pedig kibújtak a válaszadás és a kért dokumentumok megmutatása alól.

Pintér február 16-án arról írt, hogy Rehó Tibor február 13-án végül mégis megtekinthette a dokumentumokat, mert a Győr-Szol az igazgatósági ülés után meggondolta magát, és külön időpontot biztosított neki. Rehót azonban titoktartásra kötelezték, így a megismert információkról Pintérnek sem számolhatott be.

Az ügyben február 19-én, csütörtökön újabb fordulat történt, miután Sárkány Péter sajtótájékoztatót tartott. A Győr-Szol elnök-vezérigazgatója ekkor mondta ki először, hogy a február 4-ei közgyűlésen általa bemutatott, 2,2 milliárd forintot igazoló bankszámlának a nagyobb része, körülbelül 1,8-1,9 milliárd forint folyószámla-hitel volt. Szerinte azonban ez nem azt jelenti, hogy eltűnt 1,7 milliárd forint a Győr-Szol kasszájából, mert a nagyvállalatoknál a nettó likviditásnak része a folyószámla-hitel.

Sárkány arról is beszélt, hogy a lakáskasszában lévő pénz szerintük nem csak lakáscélra használható fel (mint ahogy azt a polgármester mondja), mert a szerződés csak nyilvántartási kötelezettséget ír elő számukra, a pénz elkülönített kezelését nem.

Szerinte Pintér „hol a pénz?” alapkérdése hibás, helyette a „tud-e fizetni a Győr-Szol akkor, amikor kell?” a jó kérdés, erre pedig a válasz igen.

Sárkány azt is bejelentette, hogy 2500 oldalnyi bankszámlakivonatot küldtek a Városházára.

Pintér kiposztolta az irathalmot Fotó: Pintér Bence Facebook-oldala

Az iratok első átnézése után Pintér csütörtök délután azt írta, „a 2026. február 3-ai dátumú banki igazoláson szereplő 2,188 milliárd forint gyakorlatilag a cég hitelkeretéből származott”.

A 3 milliárdos hitelkeret felhasznált mértéke ugyanis február 2-án még 958,5 millió forint volt; február 3-án viszont 2,966 milliárd forint. „A cég február 3-án lehívott további több mint 2 milliárd forintot a hitelkeretéből.” Pintér szerint az utóbbi dátum azért fontos, mert aznap reggel jelentette be, hogy „alsó hangon 1,7 milliárd forint hiányzik a győri lakáskasszából”. Pintér arra jutott, hogy „az iratok alapján úgy tűnik, a Fidesz által felügyelt cég a pénzt felélte. Egyelőre vizsgáljuk, hogy pontosan mire és hogyan költötték el a pénzt.”