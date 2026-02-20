Iskolája ellen tervezett merényletet, letartóztatták a fiatalkorú gyanúsítottat

Osztálytársai és tanára megölését tervezte az a fiatalkorú, aki az Iszlám Államhoz is csatlakozott az interneten. Terrorista csoport szervezésével elkövetett terrorcselekmény bűntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda indított eljárást, a bíróság most elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A törvényszék közleménye szerint a gyanúsított már 2023. novemberétől követte az interneten a Iszlám Állam terrorszervezetet, olvasta anyagaikat és nézte a videóikat. Robbanóanyagok készítéséről szóló útmutatókat is letöltött. 2025. január 20-án a gyanúsított telefonon valakinek elmondta, hogy szeretné megölni az őt megszégyenítő tanárát és osztálytársait, később pedig öngyilkos merényletet követne el. Beszélgetésük során egy étterem megtámadását is tervezték.

2025. március 12-től a gyanúsított kommunikálni kezdett egy másik személlyel, akinek szintén beszámolt arról, hogy gépkarabéllyal akar merényletet elkövetni. Később a terhelt közreműködésével a személy csatlakozott egy szélsőséges nézeteket valló, internetes csoporthoz.

A gyanúsítottat kedden fogták el, lefoglalták telefonját és apja lakásán találtak koránt, különböző kaliberű használt töltényhüvelyt, Koránt és „az Iszlám Állam logójához hasonlító ábrázolást tartalmazó azonosító kártya jellegű papírt”.

Azért tartóztatták le, mert „a gyanúsítottat kifejezetten foglalkoztatta a Koszovóba távozás gondolata”, így fennállt a szökés veszélye. Meghallgatásakor a gyanúsított részben elismerte a cselekményt, de azt állította, hogy már elhatárolódott a szélsőséges nézetektől.