Lázár: Majd amikor az első magyar honvéd elesik a fronton és elássák egy gödörbe, majd akkor mindenki észhez tér

Lázár János és a kormány szerint Magyarországnak a 21., de még a 22. században is ki kell maradnia minden háborúból. Ezt a makói Lázárinfón mondta, ahogy azt is, hogy Ukrajna megfenyegette Magyarországot azzal, hogy elzárta a barátság kőolajvezetéket. A miniszter szerint ez „egy háborús fenyegetés”, nyomásgyakorlás a magyar álláspont megváltoztatására.

„Orbán Viktor az ukránok legnagyobb ellenfele, őt akarják lekaszabolni, őt akarják eltakarítani az útból, őt akarják megbuktatni” – Lázár szerint ehhez a németek és mások is asszisztálnak a Nyugatról. A miniszter érti a tiszások föllángolását a téma kapcsán, de felmerül benne, hogy

„Önök miért nem mellettünk szólnak az ukránokkal szemben. Ön asszonyom, miért áll az ukránok oldalára? Miért az ukránokat védi, amikor elzárják az olajcsapot Magyarországtól? Önnek, ha igaz magyar ember, akkor mellénk kellene állnia” – mondta.

Szerinte a Tiszának félre kéne tennie az ellentéteket, és össze kéne fognia a Fidesszel az ukránok fenyegetésével szemben. De szerinte a Tiszának az az érdeke, hogy Ukrajna ártson Magyarországnak.

Lázár arról beszélt, hogy helyes a nők aktivitása a kampányban, majd mondott egy olyat, hogy: „a háború sorsát illető nézetkülönbség addig marad fent, amíg az első magyar gyerek meg nem hal. Mármint magyarországi, mert magyar gyerek halt már meg Kárpátaljáról.”

„Majd amikor az első magyar honvéd elesik a fronton és elássák egy gödörbe, majd akkor mindenki észhez tér” – mondta a miniszter. Ahogy a magyar apukát tarkón lövő fiktív kampány videó kapcsán írtuk, a háború köde ellepte a Fidesz agyát.

Lázárt kérdezte az a férfi is, aki a szegedi DPK-n is valahogy mikrofonhoz jutott, és a gyerekvédelemről kérdezte fel ott Orbánékat. Itt azt kérdezte Lázártól, hogy lehetett volna úgy lopni 16 éven keresztül, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, és működőképes maradt volna az ország. A minisztert pedig egy horthysta földesúr hasonmásának nevezte. Lázár a válaszában közölte:

„azt, hogy horthystának bélyegeznek, ezt kifejezetten kitüntetésnek veszem, 2026-ban tart ott Magyarország, hogy ezt én elismerésnek veszem”.

Lázár már eddig is az Orbán-kormány félhivatalos horthystája. A volt kormányzó újratemetésének a 30. évfordulóján, 2023-ban volt a Horthy-nosztalgiára néha rájátszó, de a kérdésben alapvetően óvatos Orbán és kormánya hivatalosan távol maradt az ünnepségtől. Volt jelen ugyan fideszes országgyűlési képviselő - Fazekas Sándor, az Orbán-kormány volt agrárminisztere, a Fidesz jelenlegi parlamenti képviselője, a Horthy Miklós Alapítvány kuratóriumi alelnöke, meg ott volt a Mi Hazánk vezetése is, de kormánytag nem. Kivéve Lázár Jánost. Aki úgy oldotta meg a kérdést, hogy nem ment ugyan oda a sírhoz, de a MÁV felügyelőjeként leszervezett egy vasúti kiállítást aznapra a kenderesi vasútállomásra, amit ő nyitott meg. A cselezgetés eddig tartott, mert Lázár Horthyt magasztaló beszédet mondott. Ezt mondta Horthyról:

kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona.

Az izraeli nagykövetség a beszéd után elítélte Lázár kiállását Horthy mellett. azt írták: „Egy olyan személy dicsőítésének, akinek tettei tragédiát hoztak a magyar népre, különösen a zsidó honfitársaira, akik közül mintegy 600 000 ártatlan férfit, nőt és gyermeket gyilkoltak meg, nincs helye a modern Magyarországon.” Frölich Róbert főrabbi is üzent ekkor Lázárnak.