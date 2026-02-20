MNB-reklámok: Matolcsy Ádám barátját Rogán emberére cserélték

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal a Magyar Nemzeti Bank nevében két évre szóló keretszerződést írt alá a New Land Mediával és a Lounge Designnal 2025. december 17-én – írja a HVG.

Hosszú évek óta Balásy Gyula cégei gyártják az állami hirdetéseket és propagandát, de az MNB reklámjait eddig a Frank Digital csinálta. Ez Matolcsy Ádám barátjának, Száraz Istvánnak a cége. Matolcsy György mandátuma azonban 2025 márciusában lejárt, utódja Varga Mihály korábbi pénzügyminiszter lett.

A most megkötött, 2026-2027-re vonatkozó, kommunikációs ügynökségi feladatokra vonatkozó szerződés keretösszege közel nettó 2,4 milliárd forint. Ebből, 1,65 milliárdot kötelezően el kell költenie az MNB-nek, a fennmaradó 30 százalék (708 millió forint) felhasználása opcionális.