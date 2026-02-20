Nincs menekvés Orbán riogatása elől: áram- és gázszámlához, szülőknek és gazdálkodóknak, ügyfélkapun és postán is kiküldik levelét

Több csatornán is bombázzák a miniszterelnök levelével a magyarokat. Ami közös, hogy az egyértelmű választási kampányleveleket állami csatornákon keresztül terjesztik, mintha az hivatalos tájékoztatás lenne az MVM-től, a NAV-tól vagy az államkincstártól. Az üzenet pedig az, a minden valós alapot nélkülöző állítás, hogy ha veszít a Fidesz, akkor a magyarok pénzét Ukrajnába viszik. Valamiért egy tíz évvel ezelőtti Orbán-fotóval terjesztik a propagandát.

A gáz- és áramszámlához is csatolta Orbán Viktor levelét az MVM, így aki mindkét szolgáltatást igénybe veszi kétszer is megkapja az üzenetet. Postán, vagy emailen számlázási módtól függően. A gáz- és áramfogyasztókat az állami MVM-en keresztül tájékoztat a januári rezsistopról (a hideg miatt korlátozottan bevezetett 30 százalékos kedvezmény). Majd jön a vörös narancssárga farok: „A nemzeti kormány a háborús időkben is vállalja azt, hogy a rezsicsökkentett árakon keresztül biztonságot nyújt a családok számára. A magyar gazdaság által megtermelt forrásokat nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk!”

Fotó: Ákos Keller-Alánt

Kapott levelet minden szülő is, ezt a NAV küldte ki az ügyfélkapus tárhelyre, a megtévesztő „Tájékoztatás családi adókedvezményről” címmel. A levelet letöltve itt is a fess miniszterelnök arca köszön vissza, aki azt közli, hogy a 2011-ben bevezetett családi adókedvezmény összegét 2025-ben 50 százalékkal megemelték, ami így egy gyerek után már eléri a húszezer forintot, kettő után pedig a negyvenezret. Míg a rezsistopos levélnél legalább az időzítés magyarázható valamilyen módon, itt már ennyire sem adtak a látszatra. Ráadásul a „háborús” veszély nem csak az gáz- és áramfogyasztókat, de a szülőket is veszélyezteti. „A nemzeti kormány a háborús időkben is vállalja azt, hogy biztonságot nyújt a családok számára. A magyar gazdaság által megtermelt forrásokat nem Ukrajna finanszírozására, hanem a magyar családok támogatására fordítjuk” – zárul a kampánylevél.

A gazdáknak a Magyar Államkincstár küldött üzentet „Tájékoztató Gazdálkodóknak” címmel. Itt arról ír Orbán, hogy 2014 óta milyen komoly támogatásokat kaptak a gazdák és korábban nem látott mértékben fejlődött „a vidéki életminőség”, erősödtek közösségek és a fiataloknak is sokkal könnyebb lett gazdálkodásra adni a fejüket. A gazdák már három bekezdésen keresztül olvashatnak arról, hogy „Brüsszel” Ukrajnának adná a magyar gazdák pénzét. „Nemet mondunk arra is, hogy Ukrajna következő 10 évét a magyarokkal fizettessék meg.”