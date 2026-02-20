Soha nem dominált még egyetlen nemzet sem úgy téli olimpián, mint most a norvég

Meglepetésgyőzelemmel zárult a férfi sílövők utolsó versenyszáma a téli olimpián, Johannes Dale-Skjevdal ért célba elsőként a 15 kilométeres tömegrajtos viadalon.

Ezzel a norvég csapat megszerezte a 17 aranyérmét, ami rekord a téli olimpiák történetében. Soha egyetlen csapat sem nyert ennyi aranyat, megközelíteni is csak az előző olimpiai norvég csapat tudta, akkor 16-ot nyertek.

Nyilván segítette a rekordot az oroszok kizárása is a mostani és az előző téli olimpiáról Ukrajna lerohanása miatt, de kell hozzá a norvég él- és utánpótlássport ereje is. A norvégok nyertek aranyat ezen az olimpián sílövészetben (3-at), sífutásban (6-ot), szabadstílusú síben (2-t) és egyet gyorskorcsolyában is. Péntek esti állás szerint van még 10 ezüstjük és 10 bronzuk is.

A rekorder norvég csapat tagja az a Johannes Hösflot Klaebo, aki csak a milánói-cortinai játékokon öt aranyat nyert, karrierje során pedig már a tizediket, ezzel minden idők legeredményesebb olimpikonja a téli versenyeken.