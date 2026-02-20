Sorra jelzik a budaörsi választókerület polgármesterei: a fideszes jelölt jogosulatlanul használja a közös fotóikat

Újabb polgármesterek határolódnak el a budaörsi fideszestől, akinek szenvedélye a közös fotózkodás

Czuczor Gergely, a Fidesz budaörsi országgyűlési képviselőjelöltje a szórólapjához előszedett egy régi fotót, amin Kocsis József biatorbágyi polgármesterrel közösen szerepel. Csakhogy erről Kocsis mit sem tudott, amit szóvá is tett, ezt meg is írtuk.

A történet itt nem állt meg.

A jelek szerint Czuczornak a választókerületéhez tartozó települések polgármestereinek többségéről volt közös fotója régről, amiket a helyi kampányszórólapokhoz fel is használt szépen sorban. Kilenc település tartozik a Pest megyei 2-es választókerülethez, eddig a biatorbágyi polgármesterrel együtt hárman jelezték, hogy kikérik maguknak a rég készült fotó felhasználását, és volt, aki kétértelműen nyilatkozott.

A törökbálinti Szőke Péter azt írta, hogy tudta és hozzájárulása nélkül publikálták a fényképét kampánycélokra. A fotó ráadásul a törökbálinti svábok kitelepítésének nyolcvanadik évfordulójára szervezett ünnepségen készült.

Mészáros József, Sóskút polgármestere hasonló tartalmú közleményt adott ki:

„Szeretném egyértelműen leszögezni: pártpolitikai kampányokban nem veszek részt, és nevem, arcképem vagy bármely személyes adatom ilyen célú felhasználására nem adtam engedélyt.”

Kiszelné Mohos Katalin, Nagykovácsi polgármestere elsőre kétértelműnek tűnő posztot közölt:

„Felhatalmazok minden országgyűlési képviselőjelöltet – pártállástól függetlenül –, hogy a mai napot megelőzően, NAGYKOVÁCSI RENDEZVÉNYEN velem készült közös fotót szabadon felhasználjon. Amennyiben korábban nem készült közös képünk, új fotóra a kampányidőszakot követően lesz lehetőség. Köszönöm a korrekt értelmezést.”

Vagyis a korábbi képek ellen nincs kifogása, újakat készíteni nem akar.

Pósfai Gábor, a választókerület tiszás jelöltje szerint Diósd polgármestere sem tudott a felhasznált közös fotókról, de ennek nyomát nem találtuk.

Czuczor a jelek szerint nem érti, hogy mi a probléma. A malőrt a Telexnek azzal magyarázta, hogy a korábban készült fotók a polgármesterek tudtával és beleegyezésével készült, ezeket a közösségi oldalain korábban már publikálta. „Ezekkel szemben semmilyen kifogás nem érkezett, ezért újra felhasználtam a képeket offline felületen” – írta. Szintén a Telex írta meg, hogy a törökbálinti polgármester jelenti az esetet a választási bizottságnál.

A Budaörsön önkormányzati képviselő Czuczornak – kompenzációs listáról jutott be, a Fidesz itt egyetlen egyéni választókerületet sem nyert meg 2024-ben – erősorrendtérképünk szerint nincs sok esélye.

A Tisza itt Pósfai Gábort, a párt operatív igazgatóját indítja. Ő volt az, aki még 2017-ben a Decathlon ügyvezetőjeként azt üzente Orbánnak:„Viszket a tenyered? Mosd meg és nyújtsd oda Felebarátodnak. Ha már Húsvét van.”

A DK jelöltje Keller László, az első fideszes kormány utáni szocialista közpénzügyi államtitkár.