Szijjártó: Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást, amíg nem jön kőolaj a Barátság vezetéken

Magyarország addig blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű európai uniós hitelcsomagot, amíg a szomszéd ország nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken – mondta Szijjártó Péter. A külügyminiszter szerint a szállítás újraindítását semmi nem akadályozza, Ukrajna kizárólag politikai indíttatásból, az ellenzékkel és az EU-s vezetéssel összejátszva próbálja befolyásolni a magyarországi választásokat.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A hitelben az EU vezetői decemberben egyeztek meg. Magyarország, Szlovákia és Csehországgal azzal a feltétellel vállalta a támogatást, hogy a jövőben nem nekik kell majd visszafizetniük a hitelt és az azzal járó kamatokat. A három ország követelését a maradék 24 EU-s tagállam garantálta is, a magyar kormány azzal kampányolhatott, hogy kimaradtak a csomagból, az EU-s országok pedig örülhettek, hogy minden ország támogatását megszerezték a döntéshez.

Most ez az egyhangúság Szijjártó bejelentésével veszélybe került, márpedig minden tagállam szavazatára szükség lesz a hitelfelvételhez.

A kőolajvezetéken január vége óta áll a szállítás az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadás miatt. A magyar kormány az ukránokat hibáztatja, szerintük direkt nem indítják újra az ellátást, míg az ukrán vezetés az oroszokat hibáztatja.

Pénteken Lantos Csaba energiaügyi miniszter a kőolajkészletek felszabadításáról döntött. A 444 által kérdezett szakértő azt mondta, az oroszok hetek óta fokozott erővel támadják az ukrán kritikus infrastruktúrát, ami miatt fűtés és áram nélkül marad az ukrajnai civil lakosság a kemény téli fagyok idején. Ezért szerinte teljesen logikus és magától értetődő, hogy az ukránoknak fontosabb a saját lakosságukról gondoskodni. Ameddig ez a helyzet fennáll, és a támadások ennyire intenzívek lesznek, nem racionális, hogy nagy erőket fordítsanak a vezeték helyreállítására.