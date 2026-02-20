Trump új, 10 százalékos globális vámot jelentett be a Legfelsőbb Bíróság döntése után

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteken kimondta hogy Donald Trump elnök megsértette a szövetségi törvényt, amikor egyoldalúan, rendkívüli jogkörre hivatkozva világméretű vámemeléseket rendelt el. Trump tavaly áprilisban tartotta a „Felszabadulás napját”, mikor a világ összes országát jelentős vámemeléssel sújtotta.

Trump erre reagálva bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vezet be minden importra.

„A Legfelsőbb Bíróság döntése komoly csalódás. Szégyellem a testület néhány tagját, mert nem volt bátorságuk megtenni azt, ami jó az országunknak” – mondta Trump a sajtótájékoztatón.

Az elnök szerint külföldi országok most örülnek, de „ünneplésük” nem fog sokáig tartani. „Ma aláírok egy rendeletet, amely 10 százalékos globális vámtarifát ír elő a Section 122 alapján, a már meglévő vámokon felül” – közölte. A Legfelsőbb Bíróság Trump azon vámjait semmisítette meg, melyeket egy veszélyhelyzeti szabályozás alapján hozott. Így erre a 10 százalékos vámra nem vonatkozhat a döntés.

Trump hozzátette, hogy az új intézkedés körülbelül öt hónapon át lesz hatályban, amíg további vizsgálatokat végeznek „igazságos vámok” kialakítására. A vámokat három napon belül kezdik alkalmazni.

Trump hangsúlyozta, hogy az úgynevezett nemzetbiztonsági vámok továbbra is érvényben maradnak, és új vizsgálatokat is indítanak más országok kereskedelmi gyakorlatainak feltárására.

A döntés után újságírói kérdésre válaszolva az elnök arra utalt, hogy az eddig beszedett vámbevételek visszatérítése évekig tarthat: „A bíróságnak hónapokig tartott, amíg meghozta a döntést, és azt a kérdést, hogy mi lesz a több száz milliárd dollárral, amit beszedtünk, egyszerűen nem is tárgyalták. Valószínűleg évekig fogjuk perelni egymást emiatt.”

Trump keményen bírálta a Legfelsőbb Bíróság indoklását, amely szerint a vámtarifákhoz szükséges kongresszusi felhatalmazás hiányzott: „Elrendelhetek embargót, akár elpusztíthatom egy másik ország gazdaságát, de nem vethetek ki egy dolláros vámot? Milyen nevetséges ez?”

Az elnök kérdésre azt is jelezte: egyes, a vészhelyzeti törvény alapján kötött kereskedelmi megállapodások érvénytelenek, a többit viszont majd újak váltják fel. (Reuters)