Visszahívta a Danone az egyik babatápszerét

Mikrobiológiai nem megfelelőség, cereulid toxin jelenléte miatt a DANONE Magyarország Kft. visszahívta a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonta az 500, az 1000 és az 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszereket, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A DANONE Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte február 5-én anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget, cereulid toxint mutattak ki.

Kiemelték, hogy a Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra elővigyázatossági intézkedésként visszahívja a fogyasztóktól a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeit is.

Fotó: BENJAMIN POLGE/Hans Lucas via AFP

Az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos állásfoglalásához, amelyben meghatározták a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációját. Az EFSA iránymutatása alapján a visszahívott anyatej-kiegészítő tápszerek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 500, 1000 vagy 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszert, azt vigye vissza a vásárlás helyére: gyógyszertárba vagy üzletbe. A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

A DANONE Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól az érintett tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi, olvasható az NKFH közleményében. (MTI)