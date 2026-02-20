A minisztérium sem cáfolja, hogy értékesítenék a vasúti pályaudvarok körüli rozsdaövezetet

A VSquare után Vitézy Dávid is arról ír: az Építési és Közlekedési Minisztérium még a választás előtt eladná a főbb budapesti pályaudvarok körüli értékes területeket. Ezek azok a rozsdatemetők, amiket az állam képtelen rendben tartani, jórészt rég elhagyott, lepusztult vasúti épületek vannak itt, a Nyugati pályaudvar környéke, erről mi is írtunk, például így néz ki:

Vitézy szerint a Déli, a Nyugati vagy a Kelenföldi pályaudvar környéki területek a város aranytartalékai.

„Ez teljes nonszensz, végkiárusítás választás előtti pánikban” – írta a volt közlekedési államtitkár. Panyi Szabolcs (VSquere) az időzítésről azt írta, hogy a független közvélemény-kutatások mellett a kormány saját mérései szerint is vesztésre áll a Fidesz, ez indokolja a sietséget.

Vitézy szerint a vasúti rozsdaterületeket, ahogy Nyugaton is történt, átgondolt városfejlesztési terv szerint szabad csak értékesíteni, bevonva a várost is.

„A választások előtt néhány héttel lezavart értékesítés csak újabb Maxi-Dubajokat fog létrehozni, átgondolatlan óriás lakótelepeket, túlzott beépítéseket, és eleve, az állam budapesti aranytartalékának áron alul való gyorsított magánkézbe adását” – írta a frakcióvezető, aki a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén azt fogja javasolni: Budapest egységesen és világosan utasítsa el a választások előtt a budapesti vasúti területek kijátszását, és hatalmazza fel a főpolgármestert, hogy minden lehetséges jogi eszközt vessen be ennek megakadályozására.

„Amit Vitézy Dávid »kinyomozott«, az elejétől a végéig nyilvános, átlátható és szigorúan szabályozott folyamat – egyebek mellett a nemzeti vagyonkezelő aukciós felületén történik majd – írja válaszában az Építési és Közlekedési Minisztérium. – A MÁV-csoportnál a soron következő választások időpontjától függetlenül, folyamatosan zajlik a vasútüzemhez nem szükséges, arról gondosan leválasztott területek piaci alapon történő hasznosítása. A rozsdaterületek értékesítéséből származó bevétel minden egyes fillérjét a budapesti főpályaudvarok felújítására költjük, mindenekelőtt a Déli pályaudvarra, amely az elmúlt évtizedek legjelentősebb állomásfejlesztési beruházása keretében újul meg teljesen és bővül újabb, a térségben élőket is kiszolgáló funkciókkal. Nem értékvesztés történik, hanem értéknövelés: mind a MÁV-csoport, mind a főváros gyarapodik a kérdéses ingatlanok hasznosításával.”

Sikerbe fulladt pályázat

Nem először merül fel a budapesti pályaudvarok ingatlanhasznosítása. 2024 végén ráadásul nemcsak a fenti állomások környékét, hanem maguk az állomásépületeket is 99 évre magánkézbe adták volna.

„Két hete még mindenki azon pörgött, milyen állapotban vannak a vasútállomások, most, hogy megoldást kínálunk rá, mindenki kétségbe van esve” – mondta az akkori döntésről Lázár János egy 2024. végi parlamenti bizottsági meghallgatáson.

A pályázat végül kudarcba fulladt – vagy inkább sikerbe? 2025 márciusában a MÁV azt írta, hogy pályázatukra olyan nagy volt az érdeklődés, hogy új pályázatot kell kiírni. „Három kategóriában 62 helyszínre több mint 49 fejlesztési ötlet érkezett. Ez nagy szám, ugyanakkor ennél is nagyobb volt az az érdeklődés és a fejlesztési szándék, amely a pályázat során megmutatkozott, ám tartalmi vagy formai hiányosságok miatt végül konkrét, értékelhető fejlesztési koncepcióban, így beadott pályaművekben nem öltött testet” – fogalmaztak.

Ezek egyébként valóban lepusztult területek, a Nyugati környékiről mi is írtunk.

Az más kérdés, hogy boldogabb országokban maga az állam fog hozzá jelentős vasúti beruházásokhoz, ahogy történik ez például a ljubljanai vasúti pályaudvar esetében.

Van az a pénz, csak másra

Pénz amúgy akár nálunk is lehetne. Lázárék 2024-es bejelentése után összeszedtük, mennyi mindenre van pénz, a teljesség igénye nélkül: