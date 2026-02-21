A csehek is bojkottálják a paralimpia megnyitóünnepségét az orosz részvétel miatt

A cseh paralimpikonok is bejelentették, hogy nem vesznek részt a Paralimpiai Játékok megnyitóünnepségén, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen.

„Amíg az Ukrajna elleni agresszió tart, az orosz és fehérorosz sportolóknak nincs helyük a nemzetközi eseményeken” – közölte állásfoglalásában a Cseh Paralimpiai Bizottság.

Fotó: CEMAL YURTTAAY/Anadolu via AFP

Korábban az ukrán sportolók is bejelentették, hogy bojkottálják az ünnepséget.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta Oroszország nem vehet részt az olimpián, a sportolók csak semleges színekben indulhattak. Azonban idén a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság engedélyezte, hogy a márciusi paralimpián orosz és fehérorosz sportolók saját országukat képviseljék. Arról, hogy semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra, ebben a cikkben írtunk. (Radio Prague International)