A Fidesz és a Tisza is rohamtempóban ugrotta meg a minimumot

Elkezdődött a kampány, elkezdődött az aláírásgyűjtés. Ahhoz, hogy valaki egyéni jelölt legyen, 500 támogató ajánlást kell összegyűjtenie.

Mi sem természetesebb, hogy a két nagy formáció, a Fidesz és a Tisza egymás sarkát taposva igyekezett bejelenteni a bejelentendőt.

Orbán Viktor a Facebookon közölte a finoman szólva sem meglepő hírt, hogy szombat délelőtt háromnegyed 10-re mind a 106 jelöltjük teljesítette a minimumot.

Magyar Péter, a Tisza vezetője pedig az alábbi videóban, alig pár perccel Orbán posztja után tájékoztatta a nézőket arról, hogy egy óra alatt gyűjtötték össze azt az 500 aláírást, ami minimum szükséges a jelöltjeik indításához országszerte.

Ez a fajta erődemonstráció a pártok részéről persze legfeljebb a győzelmi kommunikációhoz szükséges, Magyar is jelezte például, hogy a továbbiakban is gyűjtik majd az aláírásokat - ezt egyébként március 6-ig lehet megtenni.

Az egyéni jelölteket március 7-ig, az országos pártlistákat pedig március 8-ig kell bejelenteni.

FRISSÍTÉS:

Orbán Viktor videójából az is kiderült, hogy a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK-ban gyűjtötte be elsőként a szükséges minimumot.