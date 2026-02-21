Hatodik aranyérmét szerezte a norvég sportoló az olimpián, többet, mint bárki más

A 29 éves norvég Johannes Høsflot Klæbo megnyerte a férfi 50 kilométeres sífutást szombaton, ezzel a hatodik aranyérmét szerezte meg, amivel a téli olimpiák történetének legkiemelkedőbb egyéni teljesítményét érte el. Korábban ugyanis még soha nem tudott egy versenyző egy téli olimpián hat aranyérmet szerezni. A sportolónak ez a 11. olimpiai aranyérme a pályafutása során.

A szombati versenyen Klæbo 2 óra 7 perc és 4 másodperces idővel nyert és az utolsó körben győzte le norvég csapattársait, Emil Iversent és Martin Løwstrøm Nyengetet. A trió gyakorlatilag az egész versenyen vezetett, Nyenget diktálta a tempót, tudván, hogy a sprintje nem olyan jó, mint Klæbo-é.

Klæbo azonban öt kilométerrel a vége előtt először Iversent hagyta le, mad az utolsó dombon elsprintelt Nyenget mellett. Nyenget ezüstöt, Iversen pedig bronzot szerzett, így Norvégia megszerezte a dobogós helyet.

A 11-szeres olimpiai bajnok Klæbo több aranyéremmel rendelkezik, mint bármely más téli sportoló, és az olimpiákat nézve Michael Phelps úszó után a második helyen áll az örökrangsorban.

Ez volt Norvégia 18. aranyérme a milánói cortinai játékokon, ezzel megdöntötte az egyetlen téli olimpián elért rekordját. Klæbo ezeknek egyharmadát hozta össze.



