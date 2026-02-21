Hétvégi olvasnivalók téves arcfelismerőkről, pusztuló épületekről, elveszített internetről és hiteles lábosokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.

Hivatalosan ma kezdődik a kampány, ezért össze is szedtük, mi változik mostantól. Persze már eddig is erőteljesen kampányhangulatban volt az ország: országjárásos sorozatunkat a héten a szombathelyi választókerületben készült riportunkkal folytattuk, ahol a Fidesz főispánt indít, a Tisza pedig iskolaigazgatót. Jártunk a MKKP-s eseményen, ahol a párt meghatározó arcai az aktivistáknak magyarázták el, hogy miért indulnak a választáson, megírtuk, hogy az MSZP viszont nem indul, valamint megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon.

Írtunk arról, hogy milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom, és ha már arcfelismerés: bemutattunk egy újabb történetet arról, amikor rendőrségi arcfelismerő alapján tévesen gyanúsították meg valakit: ezúttal egy fiút csalással, aki a történtektől 200 kilométerre épp iskolában volt a bűncselekmény idején.

A Szőlő utcával kapcsolatban arról írtunk, hogy tíz évvel ezelőtt Juhász Péter Pálnak háromszor is buknia kellett volna, de mindent megúszott, és írtunk arról is a héten, hogy már kitört az MNB-botrány, amikor a Sándor-palota még simán leszerződött Matolcsy Ádám cégével, valamint hogy Hankó miniszter elintézte, hogy a választókerületében lévő szakrendelő jó kezekben legyen: az övében.

Ott voltunk a kormányinfón, ahol Nagy Mártonék osztrák találkozójáról és a fideszes a fejbe lövős AI-videóról kérdeztük Gulyás Gergelyt. A videó meg az arra adott kormányközeli reakciók amúgy jól mutatják, hogy a háború köde hogyan lepte el a Fidesz agyát. Hétfő reggeli élő műsorunkban a Direkt36 újságírói voltak a vendégeink, akikkel két eddigi filmjükről, a Dinasztiáról és a Csapdáról beszélgettünk.

Riportban mutattuk be, hogy hat éve pusztul Balatonalmádi kellős közepén a volt postásüdülő: akkor költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.

A héten még tovább romló magyar-ukrán kapcsolatok nyomán írtunk arról, hogy teljesen racionális a forgatókönyv, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken, és foglalkoztunk azzal is, hogy hullik a sok milliárd eurós fegyverpénzeső a közép-európai országokra, de Magyarország még mindig várja a tanklóvét.

Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. A kötetet szerkesztő Romsics Ignáccal interjúztunk.

A héten Budapesten és Szlovákiában járt Marco Rubio, nálunk pedig látványosan igyekezett megtolni Orbán Viktor kampányát, megjelent nagy összegző cikkünk a müncheni biztonságpolitikai fórumon történtekről, írtunk arról, hogy Európa elveszítette az internetet és hirtelen a digitális szuverenitás lett a slágertéma, egymásnak feszítettük az érveket arról, hogy akkor most bírja-e az orosz gazdaság a háborúzást vagy sem, és írtunk arról is, hogy semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra. És ha már olimpia és háború: interjúztunk a szkeletonos Vladiszlav Heraszkeviccsel, akit a sisakja miatt zártak ki a versenyből.

A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Uj Péter írt a héten Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentőségéről.

Folytatódott a turisták körében népszerű helyeket végiglátogató sorozatunk, tudósítóink ezúttal a Frici Papából távoztak elégedetten. És száz éves lett a héten Kurtág György, a világhírű zeneszerzőt barátja, Steven Isserlis brit csellóművész köszöntötte, cikke pedig nálunk jelent meg magyarul.

A Tyúkól történetének második filmvetítésén a Mambo Maternica volt a program, utána pedig arról beszélgettek Dés Fannival, hogy hogyan áll a társadalom a nők gyermekvállalási döntéseihez.