Hétvégi olvasnivalók téves arcfelismerőkről, pusztuló épületekről, elveszített internetről és hiteles lábosokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagaival. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Hivatalosan ma kezdődik a kampány, ezért össze is szedtük, mi változik mostantól. Persze már eddig is erőteljesen kampányhangulatban volt az ország: országjárásos sorozatunkat a héten a szombathelyi választókerületben készült riportunkkal folytattuk, ahol a Fidesz főispánt indít, a Tisza pedig iskolaigazgatót. Jártunk a MKKP-s eseményen, ahol a párt meghatározó arcai az aktivistáknak magyarázták el, hogy miért indulnak a választáson, megírtuk, hogy az MSZP viszont nem indul, valamint megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon.
Írtunk arról, hogy milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom, és ha már arcfelismerés: bemutattunk egy újabb történetet arról, amikor rendőrségi arcfelismerő alapján tévesen gyanúsították meg valakit: ezúttal egy fiút csalással, aki a történtektől 200 kilométerre épp iskolában volt a bűncselekmény idején.
A Szőlő utcával kapcsolatban arról írtunk, hogy tíz évvel ezelőtt Juhász Péter Pálnak háromszor is buknia kellett volna, de mindent megúszott, és írtunk arról is a héten, hogy már kitört az MNB-botrány, amikor a Sándor-palota még simán leszerződött Matolcsy Ádám cégével, valamint hogy Hankó miniszter elintézte, hogy a választókerületében lévő szakrendelő jó kezekben legyen: az övében.
Ott voltunk a kormányinfón, ahol Nagy Mártonék osztrák találkozójáról és a fideszes a fejbe lövős AI-videóról kérdeztük Gulyás Gergelyt. A videó meg az arra adott kormányközeli reakciók amúgy jól mutatják, hogy a háború köde hogyan lepte el a Fidesz agyát. Hétfő reggeli élő műsorunkban a Direkt36 újságírói voltak a vendégeink, akikkel két eddigi filmjükről, a Dinasztiáról és a Csapdáról beszélgettünk.
Riportban mutattuk be, hogy hat éve pusztul Balatonalmádi kellős közepén a volt postásüdülő: akkor költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.
A héten még tovább romló magyar-ukrán kapcsolatok nyomán írtunk arról, hogy teljesen racionális a forgatókönyv, hogy a szállítások csak a háború végével állhatnak helyre a Barátság vezetéken, és foglalkoztunk azzal is, hogy hullik a sok milliárd eurós fegyverpénzeső a közép-európai országokra, de Magyarország még mindig várja a tanklóvét.
Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. A kötetet szerkesztő Romsics Ignáccal interjúztunk.
A héten Budapesten és Szlovákiában járt Marco Rubio, nálunk pedig látványosan igyekezett megtolni Orbán Viktor kampányát, megjelent nagy összegző cikkünk a müncheni biztonságpolitikai fórumon történtekről, írtunk arról, hogy Európa elveszítette az internetet és hirtelen a digitális szuverenitás lett a slágertéma, egymásnak feszítettük az érveket arról, hogy akkor most bírja-e az orosz gazdaság a háborúzást vagy sem, és írtunk arról is, hogy semmi sem változott, a háború is velünk van, mégis küszöbön állhat az eltiltott Oroszország visszatérése az olimpiákra. És ha már olimpia és háború: interjúztunk a szkeletonos Vladiszlav Heraszkeviccsel, akit a sisakja miatt zártak ki a versenyből.
A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Uj Péter írt a héten Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentőségéről.
Folytatódott a turisták körében népszerű helyeket végiglátogató sorozatunk, tudósítóink ezúttal a Frici Papából távoztak elégedetten. És száz éves lett a héten Kurtág György, a világhírű zeneszerzőt barátja, Steven Isserlis brit csellóművész köszöntötte, cikke pedig nálunk jelent meg magyarul.
A Tyúkól történetének második filmvetítésén a Mambo Maternica volt a program, utána pedig arról beszélgettek Dés Fannival, hogy hogyan áll a társadalom a nők gyermekvállalási döntéseihez.
Ki és meddig gyűjthet ajánlásokat? Mi a különbség a politikai hirdetés és a politikai reklám között? Ismertetjük a kampányidőszak legfontosabb részleteit.
Orbán Viktor szerint a kormánypárt jelöltje vezet a felmérésekben, de a 2024-es választási eredmények és a közvélemény-kutatási trendek alapján a Tisza a szombathelyi választókerület esélyese. Az általunk megkérdezett helyiek között viszont szinte mindenki fideszes volt.
Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat. A helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya.
Négy választókerületben függetlenként elindulnak azért a jelöltjeik.
Megnéztük, hogy teljesít a Fidesz és a Tisza 106-106 jelöltje a Facebookon. Térképeinken látható, melyik választókerületben ki posztol többet, kinek a tartalmaira reagálnak az internetezők, és hol melyik tábor aktívabb.
Nemzetbiztonsági bizottsági döntéssel akarták eltitkolni, mennyiért vett az állam arcfelismerő szolgáltatást a Digitális Állampolgárság Program alkalmazásához. Megszereztük a szerződést.
Az ügy egy ATM-es fotóval indult, amit egy évekkel korábbi igazolványképpel kötött össze a rendszer. A fiú panaszt tett a gyanúsítás ellen, ezt az ügyészség elutasította. Az utóbbi hetekben ez már a harmadik eset, amikor arcfelismerő miatt keveredik valaki furcsa gyanúba.
2016-ban kettétörhetett volna a Szőlő utcai igazgató karrierje, ugyanis egymás után merültek fel ellene panaszok és vádak. Ám valamiért egyiknek sem lett következménye, és még abban az évben ismét kinevezték. A 444 rekonstruálta az akkori történéseket.
Az ÁSZ-elnök volt cégével is dolgozott a Sándor-palota, derül ki közérdekű adatigényléssel megkapott szerződésekből. A szép környezetre sokat költenek, de azért perelnünk kell, hogy megtudjuk, tényleg luxizik-e az elnök a külföldi útjain.
A felsőoktatásért felelős miniszter járta ki, hogy az állam helyett a Semmelweis Egyetem vegye át a gödöllői szakrendelőt. A javaslatot minden fél támogatta, az egyetem 400 milliót különített el a teljes projektre. Hankó Balázs azóta ezzel is kampányol.
Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.
Ha nem ránk szavazol, megölnek: a 2022-es és a 2024-es kampányhoz hasonlóan a Fidesz most is igyekszik mindenkit a totális háborús pszichózisba rettegtetni – mindezt akkora hazugsággal keretezve, hogy annak hét megszállt ukrán faluban sincs párja.
Mit reagált Tiborcz a Dinasztia című filmjükre? Hogy lehet 4 milliós megtekintésű közéleti filmet gyártani? Elkészült a folytatás, A csapda. Mi lesz a NER után a NER ára? A stúdióban a Direkt36 újságírói.
Hat éve költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.
Az ukránok sokkal nagyobb problémákkal küzdenek annál, mint hogy a vezeték helyreállításával foglalkozzanak. A magyar kormány másként is kezelhette volna a helyzetet.
Európa továbbra sem tud közös hadsereget építeni. Közös hitelt viszont tud felvenni. A SAFE nevű új uniós eszköz 150 milliárd eurónyi kedvezményes forrást nyit meg a tagállamoknak fegyverkezésre, a közép-európai országok az elsők között álltak sorba.
Értelmiségiek álltak össze, hogy két hónappal a választások előtt megírják: merre tovább, Magyarország. Interjú az egyik legnagyobb hatású magyar történésszel, akit antiszemitizmussal és nemzetárulással is vádoltak.
Kétnapos populistasimogató közép-európai kiskörúton vett részt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Pozsonyban még visszafogott volt, Budapesten viszont hatalmas lelkesedéssel támogatta meg a magyar miniszterelnök kampányát.
Sok hatásos beszéd hangzott el idén Münchenben, a szavak szintjén az európai vezetők alkalmazkodtak az új realitásokhoz. De valóban geopolitikai nagyhatalom lesz-e Európából, elég atomfegyver van-e már a világon, és mit keresnek civilizációs kérdések egy biztonságpolitikai konferencián? Összegzés az MSC-ről.
Szuverenitástól hangos Európa, de nem úgy, ahogy itthon megszokhattuk. Hirtelen sok helyen döbbentek rá: nem szerencsés, hogy az európai digitális élet ennyire ki van szolgáltatva az amerikai óriáscégeknek. De mit lehet egyáltalán kezdeni ezzel a helyzettel?
Van, aki szerint az orosz gazdaság elkezdte felemészteni önmagát. Mások szerint hadigazdálkodva a nehézségek ellenére is vígan elketyeg. Gyors összeomlásra azonban senki sem számít.
Moszkva az ukrajnai invázió és a 2014-es doppingbotrány miatt bevezetett szankciók eltörlését sürgeti, ám a kérdés továbbra is megosztja a nemzetközi közösséget.
A téli olimpia legnagyobb botrányának szereplője, a szkeletonos Vladiszlav Heraszkevics a 444-nek beszélt az érzéseiről: „Mi az, hogy véleménynyilvánítás? A halott társaim az egy vélemény? Ezért valakinek felelősséget kell vállalnia.”
A magyar slágerzene legnagyobb történetmesélője, világ- és nyelvteremtője nem az ötvenes évek Amerikájából, hanem a húszas-harmincas évek budapesti kabarévilágából merített ihletet. Fenyő Miklós kultúrtörténeti jelentősége, dióhéjban. De miért a „nagy fasz” áll a középpontban?
Fél bordát kérek roston. Amint ezt kimondom, az Amanda Lear hangú asszony olyan döbbenettel néz rám, mint András herceg a negyvenes nőre. Megpróbáltuk kideríteni, mit esznek a külföldiek Frici papa kifőzdéjén. És mitől grízgaluska a grízgaluska?
„Soha nem találkoztam még senkivel, akinek ilyen sokat jelentett volna minden egyes zenei hang.” Steven Isserlis brit csellóművész köszönti századik születésnapján barátját, Kurtág Györgyöt.
A Tyúkól történetének második filmvetítésén a Mambo Maternicát néztük meg együtt, utána arról beszélgettünk Dés Fannival, hogy hogyan áll a társadalom a nők gyermekvállalási döntéseihez.