Hónapokkal azelőtt, hogy a 18 éves kanadai lövöldöző megölt nyolc embert, az OpenAI azt fontolgatta, értesíti a hatóságokat

külföld

Hónapokkal azelőtt, hogy a 18 éves Jesse Van Rootselaar tömeges lövöldözést hajtott végre egy iskolában a kanadai Brit Columbiában, az OpenAI fontolóra vette, hogy értesíti a bűnüldöző hatóságokat a ChatGPT chatbotjával folytatott interakcióiról, közölte a vállalat.

Van Rootselaar tavaly júniusban, több napon keresztül, fegyveres erőszakkal kapcsolatos forgatókönyveket írt le a ChatGPT használata során, mondták az ügyet ismerő források.

Bejegyzéseit egy automatizált ellenőrző rendszer jelölte meg, ami aggodalmat keltett az OpenAI alkalmazottaiban. A vállalaton belül mintegy egy tucat munkatárs vitatta meg, szükséges-e lépéseket tenni Van Rootselaar posztjai miatt. Egyes alkalmazottak úgy értelmezték az írásait, mint amelyek valós, fizikai erőszak lehetőségére utalhatnak, és arra ösztönözték a vezetést, hogy értesítsék a kanadai hatóságokat, mondták az ügyet ismerő személyek.

Az OpenAI vezetése végül úgy döntött, nem veszi fel a kapcsolatot a hatóságokkal.

A vállalat szóvivője közölte: az OpenAI letiltotta Van Rootselaar fiókját, ugyanakkor arra jutott, hogy tevékenysége nem érte el a rendőrségi bejelentéshez szükséges küszöböt, amelyhez az kellett volna, hogy hiteles és közvetlen veszélyt jelentsen másokra nézve, súlyos fizikai sérülés kockázatával.

A szóvivő elmondta: a vállalat felvette a kapcsolatot a Kanadai Királyi Lovasrendőrséggel (RCMP), miután értesült a lövöldözésről, és segíti a nyomozást.

Az online platformok régóta vitatják, miként lehet egyensúlyt teremteni a felhasználók magánélethez való joga és a közbiztonság szempontjai között, amikor arról döntenek, értesítsenek-e egyes felhasználókkal kapcsolatban a hatóságokat. Ez a vita immár azokra a mesterségesintelligencia-vállalatokra is kiterjed, amelyek azokat a chatbotokat működtetik, amelyeknek az emberek a legintimebb gondolataikat és életük részleteit is megosztják.

Az OpenAI közölte: modelljeit úgy képezi, hogy visszatartsák a felhasználókat a valós világban elkövetett károkozástól, és azokat a beszélgetéseket, amelyekben a felhasználók ártó szándékot fejeznek ki, emberi felülvizsgálókhoz irányítja. Ők – amennyiben úgy ítélik meg, hogy közvetlen és súlyos fizikai veszély áll fenn – a hatóságokhoz fordulhatnak.

A vállalat szerint a döntések során mérlegelik az erőszak kockázatát, a magánszféra védelmét, valamint azt a lehetséges megrázkódtatást is, amelyet az érintett személyek és családjaik számára okozhat, ha indokolatlanul vonják be a rendőrséget.

A 18 éves Jesse Van Rootselaart február 10-én nyitott tüzet a Brit Columbia tartomány Tumbler Ridge-i iskolájában nyolc ember életét kioltva. A rendőrség közölte, hogy Jesse Van Rootselaart a helyszínen holtan találták, magával is végzett. Van Rootselaar a lövöldözés előtt már ismert volt a helyi rendőrség számára. A hatóságok több alkalommal is felkeresték lakóhelyén mentális egészséggel kapcsolatos ügyek miatt, és ideiglenesen fegyvereket is elszállítottak az ingatlanból. (WSJ)

külföld iskola lövöldözés hatóságok értesítés mesterséges intelligencia Jesse Van Rootselaar chatgpt brit columbia openai kanada
