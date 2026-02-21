Hongkong kivásárolja a leégett, 160 ember életét követelő toronyház lakástulajdonosait

Hongkong mintegy 4 milliárd hongkongi dollárt (164 milliárd forintot) kíván fordítani arra, hogy kivásárolja a tavaly leégett lakókomplexum lakásainak tulajdonosait, amelyben több mint 160 ember vesztette életét, közölték a hatóságok szombaton.

Az ajánlat szerint az állam négyzetlábonként 8 000 hongkongi dollárt (3,5 millió forint/négyzetméter) fizet azoknak, akiknél nem számolnak el külön földhasználati (land premium) tételt, míg négyzetlábonként 10 500 hongkongi dollárt (4,6 millió forint/négyzetméter) azoknak, akiknél a kártalanítás a földhasználati díj rendezését is magában foglalja. Ugyanis Hongkongban sok lakás állami földön van és hosszú távú bérleti/használati joggal rendelkeznek a lakók.

Fotó: NOBUHA ENDO/The Yomiuri Shimbun via AFP

„Úgy véljük, a javasolt ár elegendő ahhoz, hogy az érintett lakosok átköltözzenek és hosszú távú lakhatást biztosítsanak maguknak” – mondta Wong Wai-lun, Hongkong pénzügyminiszter-helyettese.

A kormány lakáscsere-programot is felajánlott a 4 600 érintett bérlő számára, akik közel 2 000 lakóegységben éltek a Wang Fuk Court nevű lakókomplexumban.

A teljes ráfordítás – amelyet 6,8 milliárd hongkongi dollárra (279 milliárd forintra) becsülnek – 2,8 milliárd hongkongi dollárral (115 milliárd forintra) csökken egy segélyalap hozzájárulásának köszönhetően, és az összeg tovább mérséklődhet, ha beleszámítják a biztosítási kártérítéseket is, közölték a tisztviselők. (Reuters)