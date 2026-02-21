Közös kávézót nyitott Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata a XII. kerületben

Közös kávézót, brunch helyet nyitott Acaia néven Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata a XII. kerületi Hegyvidék Bevásárlóközpontban, írja a hvg.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, tavaly márciusban alapították meg a kávézó mögött álló Acai Superfood Kft.-t, amelynek fő tevékenysége egyéb élelmiszer-kiskereskedelem.

A cég székhelye az alapításkor már a Szamos utcában volt, itt működik az a Tenisz Projekt Kft. is, amely a NER-hez sorolt Bessenyei István – Sarka Katalin férje – tulajdonában van és amelyet Szendrei Dániel, Rogán-Szendrei Cecília jelenlegi férje vezet.

Balra Sarka Kata, jobbra Rogán-Szendrei Cecília. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A kávézó a nevét egy brazíliai áfonyához hasonlító bogyóról kapta, a gyümölcs pedig több termékük alapanyagai között meg is jelenik. A honalpon az szerepel, hogy a kávézó története 2022-ben indult egy brazíliai utazás során. Továbbá azt írják, hogy 2023-ban megnyílt az első kávézó a XII. kerületben, 2024-re pedig már „növekvő közösségről” és bővülő menüről írnak. Ehhez képest a cég valójában az cégadatok szerint csak 2025-ben alakult, a NAV nyilvántartása szerint pedig a társaság egy főt foglalkoztat.

Sarka Kata és Rogán Antal volt felesége nem először kezd közös bizniszbe. Van egy közös reklámcégük, a Nakama & Partners Kft., amely 2023-ban közel 360 millió forint bevételt és bő 77 millió forint adózott eredményt mutatott ki. De ez semmi a twn.hu nevű bulvároldalt üzemeltető Top News Hungary Kft. világraszóló üzleti modelljéhez képest: a 2021 és 2023 közötti három évben kb. 3,8 milliárd forint profitot termelt.