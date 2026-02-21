Már másfél napja nincs áram Vas megye egyes részein

Több olyan háztartás is van Vas megyében, ahol már 36 órája nincs áram, sokaknál víz és fűtés sincs. Sok út nehezen járható a hó miatt, és sok faág is leszakadt, több esetben vezetékekre, derül ki a Telex cikkéből. A lapnak az E.ON megerősítette a problémákat, mint írták:

„A vezetékekre rakódó hó és jég súlya akár a vezeték saját tömegének többszöröse is lehet, ami vezetékszakadásokhoz vezetett. A hidegben a vezetékek összehúzódnak, a viharos szél pedig egyes kisfeszültségű szakaszokon akár össze is érintheti azokat – ezek a téli időszak leggyakoribb, időjárás okozta üzemzavarai.”

Illusztráció: Helmut Fohringer/AFP

Az E.ON szakemberei kora reggel óta dolgoznak a károk helyreállításán, a vállalatcsoport más területeiről is vezényeltek át szerelőket, létesítési csapatokat és speciális járműveket, hogy minél gyorsabban visszaállítsák a szolgáltatást. A munkát azonban jelentősen megnehezítik a csúszós, jeges utak, és több útszakasz is el van zárva. Arról nem is beszélve, hogy sok meghibásodás erdős, csak gyalog megközelíthető területen történt. Emiatt Szakonyfalu, Alsószölnök, Alsószölnök-tanyák, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Apátistvánfalva, Nemesmedves és Szentgotthárd-Rábatótfalu településeken várhatóan csak vasárnap állhat helyre a szolgáltatás.

Az egyik olvasójuk azt is írta, hogy Felsőszölnökről nem nagyon tudják elérni a 112-es segélyhívó számot, és telefonos hálózat sincs.