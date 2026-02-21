Putyinnak fontos gyárat támadtak az ukránok

Az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú Flamingo cirkálórakétákkal mért csapást a Votkinszki Gépgyártó Gyárra – az oroszországi Udmurt Köztársaság egyik kulcsfontosságú rakétagyártó központjára – erősítette meg az ukrán fegyveres erők vezérkara.

A Votkinszki Üzem egy stratégiai, állami tulajdonban lévő védelmi vállalat és Oroszország egyik legfontosabb rakétagyára. Rövid hatótávolságú Iszkander-M ballisztikus rakétákat és interkontinentális ballisztikus rakétákat gyárt, amelyek képesek nukleáris robbanófejeket szállítani egészen az Egyesült Államokig. Azt is gyanítják, hogy az üzem gyártja Oroszország új Oresnyik interkontinentális ballisztikus rakétáját.

Fotó: Serhii Nuzhnenko/Reuters

Az Astra független orosz Telegram hírcsatorna szerint legalább 11 ember sérült meg a támadás következtében.

Alekszandr Brecsalov, az Udmurt Köztársaság kormányzója - szintén a Telegramon - annyit közölt, hogy egy ipari létesítményt ért dróntámadás, hozzátéve, hogy károkról is tudni. Több részletet azonban nem árult el.



A vezérkar szerint a művelet során Ukrajna Flamingo rakétákat lőtt ki egy gázfeldolgozó üzemre az oroszországi Szamara megyében, egy üzemanyag- és kenőanyag-raktárra az oroszok által megszállt Donyeckben, egy dróngyárra a Donyecki megyében és egy katonai raktárra Zaporizzsja megyében.



Ukrajna nagy hatótávolságú Flamingo cirkálórakétáinak hatótávolsága a jelentések szerint akár 3000 kilométer is lehet, és egy körülbelül 1150 kilogramm súlyú robbanófejet hordoznak. (Kyiv Independent, MTI)