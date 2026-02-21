Robert Fico ultimátumot adott Ukrajnának, ha nem indul újra a Barátság vezeték hétfőig, az áramkivitelt is leállítja

Ultimátumot adott Ukrajnának a szlovák kormányfő. Ha hétfői nem indulnak újra a kőolajszállítások, akkor arra fogja utasítani az illetékes vállalatokat, hogy hagyjanak fel a vészhelyzeti áramszállítással Ukrajna irányába.

„A háború kezdete óta Szlovákia segíti Ukrajnát. Országunkban mintegy 180 ezer ukrán állampolgár tartózkodik, humanitárius segítséget nyújtunk, közös kormányüléseket szervezünk. Ukrajnáért lényegesen többet teszünk, mint más országok. Az ukrán elnök nem akarja megérteni békepárti álláspontunkat, és amiért nem támogatjuk a háborút, ellenségesen viselkedik velünk szemben”

– jelentette ki Robert Fico szombaton az Újszó cikke szerint.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ukrajna először a Szlovákiába irányuló gázszállítást állította le, amivel évi 500 millió eurós kár keletkezett Fico közlése szerint. „Most az olajszállítást is beszüntette, ami további károkhoz és logisztikai nehézségekhez vezet. Ha a Nyugatnak nem okozott problémát, hogy felrobbantották az Északi Áramlat gázvezetéket, Szlovákia nem fogadhatja el, hogy a szlovák–ukrán viszony kizárólag Ukrajna számára legyen előnyös” – közölte a miniszterelnök. Megjegyezte, hogy csak idén januárban kétszer annyi áramot szállítottak Ukrajnának, mint tavaly egész évben.

Szlovákia a Barátság kőolajvezeték leállása miatt a magyar kormány után nem sokkal jelentette be, hogy hozzánk hasonlóan ők is leállítják a dízelszállításokat.