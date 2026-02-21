Szexuális zaklatás gyanúja miatt őrizetbe vették a lincolni püspököt

A Lincolnshire-i rendőrség megerősítette, hogy a 68 éves Stephen Conwayt vették őrizetbe egy „folyamatban lévő nyomozás” keretében, miután feljelentés érkezett arról, hogy egy férfit 2018 és 2025 között szexuálisan bántalmazhatott.

Korábban a lincolni egyházmegye megerősítette, hogy a püspököt felfüggesztették tisztsége ellátása alól, és kivizsgálják a panaszt, amely az illetékes hatóságok értesítését is magába foglalja. A panasz részleteit nem hozták nyilvánosságra.

Az egyházmegye hozzátette: „Az érintettek számára biztosított a támogatás, és az eljárás lezárultáig nem kívánunk további kommentárt fűzni az ügyhöz. Megértjük, hogy ez rendkívül felkavaró időszak.”

Stephen Conway püspököt feltételes óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Conwayt 2023-ban iktatták be lincolni püspökké; korábban Ramsbury és Ely püspöke volt. 2014 óta tagja a Lordok Házának.