Tobzódnak az aláírásgyűjtők a köztereken

Az első nap mindig bővelkedik látnivalókban: ki hova települ ki, hol mekkora a sor, ki gyűjti össze előbb?
Megnéztük, Budapest egyik legforgalmasabb pontján, a Széll Kálmán tér-Fény utcai piac tengelyen hogy kezdődött az aláírásgyűjtés.
Sokan kérdeztétek, hogy hol vannak a kormánypárti pultok? A helyszínt alaposan szemrevételező kollégánk szerint szombat délelőtt nem a Széll Kálmán téren és nem a Fény utcai piacnak annál a bejáratánál, ahol mindenki más igyekezett megragadni a választópolgárok figyelmét és tollát.
A Fidesz nevében Orbán Viktor egy hangyabajusznyival korábban jelentette be, hogy összeszedte mind a 106 választókerületben a minimum szükséges 500 aláírást, mit a Tisza.